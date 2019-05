Cum se desfășoară lucrările la autostrada Sebeș - Turda după vizita lui Răzvan Cuc

Lotul al doilea din autostrada Sebeș-Turda are întârzieri uriașe, motiv pentru care Răzvan Cuc a făcut o vizită și a dat un ultimatum firmei grecești care se ocupă de construirea bucății de autostrada. În urma vizitei Ministrului Transporturilor pe acest tronson a fost suplimentat numărul de utilaje și este așteptat un progres semnificativ în următoarele luni.

"Prima dată am vizitat lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda. Am avut o discuţie puţin mai dură cu constructorul acestui lot pentru că am văzut că nu s-a mobilizat aşa cum i-a spus să o facă la prima vizită. Deşi plăţile sunt la zi pentru acest antreprenor, înţeleg că sunt anumite probleme legate de plata subcontractorilor. Este inadmisibil şi nu voi tolera, sub nicio formă, ca în condiţiile în care antreprenorul general este plătit la zi, să nu plătească firmele româneşti", a spus ministrul Transporturilor, într-o conferinţă de presă care a avut loc.

Lotul 2 are o lungime de 24,25 km, iar lucrările sunt executate de către Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA)-Euro Construct Trading 98 SRL, în baza unui contract în valoare de 549.332.493,62 lei, fără TVA, semnat pe 14 noiembrie 2014. Termenul de finalizare din contract era 2 octombrie 2016. Ulterior a fost decalat pentru aprilie 2018, însă este posibil ca doar în 2020 să fie finalizat proiectul.