“Cred că suntem un popor de infractori”. Concluzia ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, după vizitele în spitalele din Cluj-Napoca

Pintea s-a plâns că îi sunt criticate controalele neanunţate în miez de noapte în spitalele din ţară, că deşi are buget-record pentru investiţii trebuie să se roage ca unităţile să ceară finanţare pentru aparatură medicală şi că îi sunt criticate şi măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea sistemului.

"Sunt puţin tristă astăzi (luni - n.red.), am avut nişte experienţe neplăcute, cred că este ceea ce ne caracterizează pe noi ca şi popor. Avem un sistem de sănătate, ştim cu toţii cum este sistemul, dar noi toţi suntem parte a sistemului. Avem un sistem de sănătate în care se dă şpagă, în care nu există suficientă aparatură... Dar ne place, e OK şi aşa, e bine şi aşa, îl bârfim pe la colţuri. Avem infecţii, închidem secţii din cauza infecţiilor, în sfârşit avem curajul să o facem, trebuie să o facem, nu suntem singura ţara ... Şi vă spuneam că sunt tristă pentru că în loc să găsim soluţii la probleme îl găsim vinovat pe ministru că vede aceste probleme. Dacă nu le-ar vedea, l-am găsi vinovat că nu le vede", şi-a început Pintea discursul.

Pintea a povestit din experienţa sa ca manager de spital, arătând că e vina pacienţilor că nu îşi asumă reclamaţiile unor astfel de cazuri.

"Managerul de spital nu prea ştie ce se întâmpla în relaţia pacient-medic decât dacă există reclamaţii şi există foarte puţine reclamaţii în ceea ce priveşte şpaga pe care o dai la doctor. În general, reclamă aparţinătorii care îşi pierd pacienţii şi cărora li s-au cerut bani şi totuşi pacientul a murit. Am fost 9 ani manager de spital, am avut cred 9 reclamaţii legate de acest sistem. Veneau aparţinătorii şi-mi spuneau şi eu le spuneam 'vă rog daţi-mi în scris' şi spuneau că 'nu vreau totuşi să dau în scris că nu vreau să-i fac rău'. OK, dar nu putem face nimic dacă nu scrieţi, există nişte reguli. Am încercat o dată să fac eu în scris şi ulterior aparţinătorul n-a mai recunoscut că a dat, iar medicul n-a mai recunoscut că a primit. Credeţi-ma, e foarte frustrant", a povestit ministrul.

Pintea a acuzat şi că avertizorii de integritate din spitale nu raportează adevăratele probleme, ba chiar a spus că 99% din sesizări nu sunt reale, ceea ce consumă inutil timpul şi banii ministerului. Mai mult, nici sistemul judiciar nu i se pare suficient pentru a combate şpaga.

"M-am gândit şi eu foarte mult şi am discutat cu specialişti, că e un fenomen pe care trebuie să îl rezolvăm. Nu am ajuns încă la nişte concluzii. Avem strategie anticorupţie 2016-2020, fiecare trebuie să semneze un angajament, dar nici asta nu rezolvă problema. Am constatat şi de-a lungul carierei mele că, dacă nu există măsuri coercitive, nicio problemă nu se rezolvă. Şi nu se referă doar la sesizarea organelor de cercetare penală, trebuie să fie ceva mai mult decât atât", a continuat ministrul.

Pintea a explicat mai apoi cum a ajuns ea, de când e membru în Guvernul PSD-ALDE, la concluzia că românii sunt un popor de infractori.

"Am publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depăşirea timpilor de staţionare în UPU. Vă spun foarte sincer, m-a amuzat reacţia unora de după şi mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că (sic!) cresc amenzile?", şi-a argumentat Pintea opinia.

Ea a dat însă exemple care ţin de managementul spitalului, nu de personalul medical ce ar fi urmat să fie amendat, fapt pe care l-a recunoscut.

"Mai este un aspect... există un pacient care nu e cod roşu, medicul îi spune 'îţi pun o perfuzie' şi lasă perfuzia să curgă încet şi îl ţine 3 ore în timp ce afară stau alţi 10. Atunci sancţionezi pe cel care face chestiunea asta. Dacă nu avem mijloace coercitive, nu cred că vom putea rezolva", a adăugat apoi ministrul.

Ea s-a plâns şi că spitalele nu cer bani pentru aparatură: "Avem un buget istoric! Ştiţi ce fac de două săptămâni? Mă rog de spitale să depună documente să putem să le dăm bani să achiziţioneze aparatură medicală. Cred că e o nebunie. Este!".

Pintea a mai spus şi că, "odată cu majorarea salariilor medicilor, gradul de satisfacţie al pacienţilor a scăzut", fără a preciza exact pe ce date îşi bazează afirmaţia.

