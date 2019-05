Un preot, SCANDALIZAT de un spectacol al Teatrului Maghiar din Cluj: „Ați întrecut orice măsură prin a „profaniza” tot ceea ce înseamnă simbol sfânt catolic”

„Las Meninas” de Ernesto Anaya, în regia lui Andrei Măjeri, a avut premiera la sfârșitul lunii martie la Teatrul Maghiar de Stat Cluj.

Piesa vorbește despre condiția artistului, punând în dialog secolul de aur spaniol și post-modernitatea. În ambele: „lumea este imagine”, iar „imaginea este totul”.



Regizor acuzat de satanism



Stelian Vereș, un preot romano-catolic, care slujește la Biserica Piaristă din Cluj-Napoca, a vizionat spectacolul, după care i-a trimis regizorului Andrei Măjeri un mail prin care îl acuza de satanism, apoi a continuat să facă aceleași acuzații și în spațiul public.



„Nu sunt o persoană care se scandalizează prea ușor, dar ceea ce am văzut este ieșit din comun de scandalos. Am încercat să înțeleg haosul piesei, dar momentul în care s-a adus Crucifixului pe scenă și actorii au început să mănânce semințe pe crucea întoarsă (gest satanist defapt) am crezut că mi se face rău. Ați întrecut orice măsură prin a profaniza (corect profana - n.r.) tot ceea ce înseamnă simbol sfânt catolic. Nu putem judeca cu mintea de astăzi ceea ce s-a întâmplat în secolul 14-15. Cred că vă sunt cunoscute statisticile pe care cu durere le citim zi de zi despre persecuția creștinilor. Peste 800 de biserici (in mare parte catolice) au fost făcute una cu pământul și peste 10000 de persoane au murit în ultimii ani, tot al 9-lea creștin este persecutat, doar de sărbătoarea Pastelui catolic în Sriy Lanka au murit 359 de persoane pentru că au participat la slujba de Paște. În fiecare zi 11 persoane mor pentru credința lor. Ceea ce ați pus în scenă este revoltător și strigător la cer. Scandalos față de acei oameni care respectă crucea și văd în ea simbolul Mântuirii”, i-a scris preotul regizorului.



Cereri în numele bisericii



Preotul a încheiat prin a-i cere regizorului să modifice spectacolul, pentru a elimina simbolurile „sfinte”.

„În numele Bisericii Romano Catolice din care fac și eu parte, vă rog respectuos, având în vedere toate aceste considerente, să reconsiderați ceea ce ați pus în scenă și să scoateți simbolurile noastre sfinte pe care le profanați din regia piesei. Vă multumesc pentru înțelegere!”, a concluzionat predicatorul.



„Dacă cineva ne va lua și râsul, atunci vom fi cu adevărat morți!”



Regizorul care a absolvit studiile la Facultatea de Teatru și Film din Cluj-Napoca, s-a arătat contrariat de faptul că preotul a dus toată discuția în spațiul public. La discuție s-au alăturat și alte persoane, blamând spectacolul, deși nu îl văzuseră.



„Lucrurile ar fi rămas private dacă domnul în cauză n-ar fi simțit să mă bălăcărească public pe pagina sa, împreună cu enoriașii, că doar suntem în perioada luminată a Paștilor, nu? Dacă cineva ne va lua și râsul, atunci suntem cu adevărat morți!!”, a scris regizorul.



„Teatrul este amoral”



Regizorul i-a explicat preotului că spectacolul este o montare fidelă a piesei, la care au fost adăugate momente de invetivitate regizorală, dar care nu are nimic de-aface cu satanismul sau cu „profanizarea” simbolurilor religioase.



„Vă asigur că spectacolul este o montare fidelă a piesei, desigur existând momente de inventivitate regizorală (mai mult sau mai puțin reușită, dar aici accept opinii critice argumentate estetic nu etic). Teatrul, la fel ca celelalte arte este AMORAL, el nu ține de normele moralității/imoralității. Prezintă evenimente, fictive / biografice sau mixte (cum e cazul LAS MENINAS) și spectatorii trag propriile concluzii. Regret că ați fost scandalizat, dar mi se pare cel puțin exagerat să-mi cereți să îmi schimb opera. E la fel de straniu ca și cum v-aș spune eu imperativ să mergeți în genunchi pentru MIILE de copii abuzați de preoții catolici. Dar vina nu se împarte, nu?”, i-a răspuns regizorul.