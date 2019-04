GAME OVER pentru gunoaiele din Cluj? Colectarea selectivă, un pic cam DUREROASĂ!

Cei care se vor supune noilor reglementări vor plăti mai puțin, cei care poluează vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru deșeuri, avertizează Primăria municipiului Cluj-Napoca. Astfel, clujenii vor fi monitorizați prin cipuri personalizate pentru accesul la punctele de colectare.

„Va intra în vigoare din data de 1 iulie Legea nouă cu colectarea selectivă, necesară României, care va fi un pic cam dureroasă! Pe de o parte pune o taxă de Economie Circulară, care aduce o mică povară fiscală pe cetățeni, dar pune un pic ordine și obligă românii să colecteze selectiv. Cei care colectează selectiv nu vor plăti la fel de mult. N-avem alt mijloc mai bun de educație privind ecologia decât tinerii și copiii! Prin ei îi educăm pe adulți, pentru că ei au deja în ADN-ul lor protecția și respectul față de mediu și natură, mai mult decât noi, cei care venim din altă perioadă, din alte vremuri”, a declarat Emil Boc, la un post de radio local.

Primarul municipiului Cluj-Napoca admite că va fi dificil la început pentru clujeni să se acomodeze cu noile reglementări, însă este ferm convins că proiectul va fi un succes, mai ales că se anunță controale și amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă prevederile.

„Va fi greu la început, va fi complicat, vor fi mulți oameni nemulțumit, amenzi, din nefericire, dar acesta este drumul! Clujul trebuie să fie un model pentru colectarea selectivă, pentru că are resursă umană capabilă să înțeleagă acest lucru. Este un gros al populației prietenos cu mediul, care înțelege impactul asupra schimbărilor climatice. Avem o generație de tineri extrem de receptivă la un asemenea fenomen, va fi o reușită! Am aprobat deja actele normative, în perioada următoare vom avea discuții cu fiecare asociație de proprietari, să știe ce înseamnă cele patru containere pe cele patru fracții diferite. Vor fi sisteme de supraveghere, de monitorizare, de amendă dacă va fi cazul, vor fi mașini de gunoi separate pentru cele patru fracții prevăzute de Lege. S-a terminat, e game over, nu mai este posibil să le adune în același loc!”, a precizat edilul.

Ce se întâmplă cu gunoaiele de pe Someșul Mic?

Emil Boc a vorbit și despre problema gunoaielor aduse în municipiu de valurile Someșului Mic. Acesta spune că vinovați sunt locuitorii comunelor din amonte, fiind ferm convins că marea majoritate a cetățenilor din Cluj-Napoca nu se pretează la obiceiul de a arunca gunoaie în locuri neamenajate, cu atât mai puțin în albia Someșului Mic. Oare chiar așa să fie?

„Se montează stăvilarul care a fost rupt pe Someș, să nu mai vină gunoaiele din toate părțile. Nu era obligația noastră, Someșul ca entitate nu aparține Primăriei, ce înseamnă albia Someșului. Dar nu spunem că nu ne interesează, pentru că clujenii nu știu că nu este treaba primarului să curețe Someșul, că noi avem doar malurile. Să știți că nu clujenii sunt cei care aruncă gunoaiele, noi culegem peturile și gunoaiele din amonte!”, a explicat Boc.