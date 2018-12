Boc visează transport ca în Londra. “În afara Clujului, tren de suprafaţă, în interior metrou”

Primarul Emil Boc a spus, miercuri, în debutul şedinţei de Consiliu Local, că proiectul trenului metropolitan va oferi şanse de mobilitate şi dezvoltare economică în cele şapte zone.

“Proiectul vine să ofere şanse de mobilitate şi de dezvoltare economică pentru tot ce înseamnă zona economică de la Gilău, Floreşti, Cluj, Baciu, Apahida, Jucu, Bonţida. E prima fază de reglementare. Am găsit deschidere la toţi primarii pentru ca începând cu anul 2019 să putem demara acest proiect la nivelul studiilor de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru a putea obţine chiar din acest exerciţiu financiar bani europeni pentru realizarea acestui tren metropolitan. Acest proiect trebuie privit integrat. Tot ce se întâmplă în Cluj are impact în zona metropolitană şi tot ce se întâmplă în Floreşti, Apahida, Baciu are impact pentru Cluj-Napoca. Am privit acest proiect integrat pentru a da şansă de modernizare şi dezvoltare şi pentru partea de mobilitate şi pentru creşterea economică a întregii zone”, a spus Boc.

Edilul spune că există şanse de a obţine bani europeni încă din acest exerciţiu financiar, iar în luna ianuarie aceste studii ar putea fi scoase la licitaţie.

“Vom vedea cum vor arăta studiile, ele ne vor spune cum va arăta. Dar ideea mare este ca în afara Clujului să avem un tren de suprafaţă, în interior să avem metrou, în afară, din nou, să conectăm cu linia de cale ferată existentă pentru a avea acces la mobilitate pe care clujenii o aşteaptă. Există posibilitatea de a obţine resurse din fonduri europene pentru implementarea acestui proiect. pasul următor este de a demara la pachet studiul de prefezabilitate şi fezabilitate astfel încât inclusiv din acest exerciţiu financiar să obţine resurse financiare pentru implementarea unui proiect major de mobilitate urbană. Acest studiu ne va da exact configuraţia traseului. Cert este, că în afară tren de suprafaţă, în interiorul Clujului, metrou şi utilizarea actualei căi ferate cu staţii noi. În ianuarie am putea să scoatem la licitaţie studiile de prefezabilitate şi fezabilitate”, a mai spus Boc.

Şapte primării, Gilău, Florești, Cluj, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida, și-au dat mâna și au încheiat un acord de asociere privind realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și impact asupra mediului în ceea ce privește introducerea trenului metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida.

“Dezvoltarea investițiilor în infrastructura feroviară, inclusiv, în implementarea unui tren metropolitan în Cluj-Napoca și localitățile limitrofe, este justificată de faptul că această categorie de transport public în comun de călători este sigură, modernă, rapidă și funcțională”, se arată în proiectul care a fost prezentat, dezbătut și votat în ședința de Consiliu Local de miercuri.

Municipalitatea clujeană justifică introducerea trenului urban prin faptul că “este un mijloc de transport care circulă atât în interiorul orașului, în regim de distanțe scurte cu opriri dese, cât și în afara lui, în regim de distanțe medii cu stații mai rare, combinând astfel avantajul metroului cu cele ale unui tren regional. Principalul avantaj al trenului urban este independența față de rețeaua de străzi și, deci, timpii de deplasare mai scurți și posibilitatea de funcționare pe baza unui orar”.

Primarul Emil Boc spune că neimplementarea unui sistem de transport public de mare capacitate “va avea un impact negativ puternic, materializat prin creșterea în continuare a traficului rutier, ceea ce va duce la congestii ce vor genera pierderi economice prin pierderea efectivă a timpului persoanelor blocate în trafic, precum și la creșterea numărului de accidente”.

Potrivit acordului, principala responsabilitate a celor șapte primării este asigurarea finanțării din bugetul propriu sau din alte surse, inclusiv din fonduri europene, a cheltuielilor pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului aferente tronsoanelor de cale ferată și metrou situate pe raza lor teritorială.

Primăria Cluj-Napoca va mai avea ca și responsabilitate derulează procedurile de achiziție publică privind contractarea serviciilor de elaborare a acestor studii, asigurarea finanțării din bugetul propriu a cheltuielilor legate de serviciile de consultanță în vederea elaborării caietului de sarcini, evaluarea ofertelor și recepția la finalizarea prestării servciilor, dar și recepționarea documentațiilor tehnice care fac obiectul acordului de asociere.

“Contribuția la realizarea acestor studii se stabilește proporțional cu numărul de kilometri de cale ferată și/sau metrou ce străbate teritoriul unității administrativ-teritoriale”, mai menționează acordul de asociere, fără a avansa însă și sume.

Boc: În primă fază, proiectul va fi falimentar

În legătură cu trenul metropolitan, la începutul anului, primarul Emil Boc spunea că acest proiect este prea costisitor pentru a fi pus în practică și a avansat ideea ca un operator privat să pună banii pentru a realiza investiția. Nu înainte să avertizeze că proiectul, în primă fază, ar fi falimentar pentru că locuitorii județului Cluj nu se vor înghesui să folosească acest tren.

“Prima parte a proiectului pe care îl avem în analiză este să multiplicăm numărul de stații pe rutele existente din Baciu, Aeroport și Jucu, pe lângă stațiile existente să mai creăm stații noi și de acolo să realizăm legătura cu autobuze care să aducă oamenii în oraș de la acele stații pentru a avea o altă mobilitate urbană. Eu sunt convins că acel culoar va fi economic, viabil, nu din prima secundă. Trebuie cineva să facă o investiție primară pentru a putea să fie sustenabil. Eu cred că o asociere a comunităților, Baciu, Cluj, Apahida, Consiliul Județean, Jucu trebuie să aibă loc. Să își creeze o asociație de profil care să pregătească operatorul care să lucreze pe această zonă”, a comentat Boc.

Boc a refuzat din start ideea ca trenul metropolitan să fie gestionat de Compania de Transport Public.

A pus controversatul Călin Mitică ochii pe trenul lui Boc?

De cealaltă parte, city-managerul Gheorghe Șurubaru, fost director în cadrul CFR Infrastructură, a confirmat că CFR sprijină acest proiect și anunță posibilitatea de a externaliza serviciul către un operator autorizat.

Acest operator autorizat care ar prelua trenul metropolitan ar putea fi tocmai Transferoviar Grup, deținut de controversatul Călin Mitică (Remarul 16 Februarie). Transferoviar Grup este firma care deţine trenurile private din Transilvania.

În 2014, patronul Transferoviar, Călin Mitică, a fost acuzat de procurorii anticorupție de constituirea unui grup infracțional organizat, dare de mită, spălare de bani și trafic de influență. DNA spunea că acesta ar fi dat mită unor şefi de la CFR Călători pentru a obţine contracte de lucrări, prin fraudarea achiziţiilor publice. Procurorii arătau atunci că scopul grupului infracțional era ca societăţile Transferoviar Grup şi Remarul 16 Februarie, controlate de Călin Mitică, să acapareze o cotă de piaţă cât mai mare, "pe criterii clientelare şi prin corupţie", în ceea ce priveşte lucrări şi servicii atribuite de CFR Călători.