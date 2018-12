Lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda, finalizat în cel mai bun caz în 2020

Inginerul FIDIC Athanasios Dimitrakopoulos, coordonatorul contractului pe tronsonul respectiv, promite că grecii de la Aktor se vor mobiliza mai bine de anul viitor, asta deși termenul inițial de finalizare al lotului 2 era spre finele anului 2019.

"Anul acesta consider că a fost un an dezastruos pentru lotul 2. [...] Eu am sfătuit beneficiarul (n.r. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România - CNAIR) să solicite asigurări ferme în fața antreprenorului în ceea ce privește realizarea acestui proiect. A prezentat o strategie în care arată că data finalizării lucrărilor va fi la finalul anului 2019. A prezentat o listă cu resurse, oameni etc. Mai mult de atât, am sfătuit beneficiarul să solicite un plan clar de plăți către prestatori, furnizori și un plan de sosire a utilajelor, până în februarie, să fie clar că se mișcă lucrurile și antreprenorul face ceea ce spune. Aceste demersuri ar arăta o bunăvoință din partea antreprenorului având în vedere termenul asumat", a declarat ing. Athanasios Dimitrakopoulos, reprezentant al CNAIR, care urmărește în teren modul în care se desfășoară lucrările, conform Ziarului Unirea.

Schimbarea de asociați la nivelul conducerii companiei de construcții Aktor a determinat o modificare readicală de strategie, astfel că lucrările pe lotul 2 au stagnat în mare parte. Noua conducere a companiei a primit puțini bani de la CNAIR, mai ales că șefii Aktor au dorit să analizeze rentabilitatea proiectului. De asemenea, foștii asociați de la Euro Construct Trading '98 au intrat în insolvență.

"Termenul e anul viitor. Experiența mea cu ei (n.r. grecii de la Aktor), din ultimii trei ani de când sunt în această funcție, îmi arată că este cam greu. Eu sunt foarte sceptic că vor termina proiectul anul viitor. La modul în care decurg lucrările, dacă îmbunătățesc situația, eu cred că vom ajunge în vara anului 2020 cu finalizarea, dar doar cu presiune și muncă susținută", a mai spus Dimitrakopoulos pentru Ziarul Unirea.

Din pricina lipsei de finanțare, în luna noiembrie, pe șantierul de la lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda erau doar circa 40 de muncitori. Până în prezent, aceștia au turnat balast pe circa 6 km, respectiv asfalt pe un tronson de doar 1,5 km, pe ambele sensuri. Totodată, lucrările au avut de suferit și din cauza terenului mlăștinos, rezolvat prin folosirea blocajului de piatră.

Cu toate acestea, inginerul susține că realizarea lotului 2 nu reprezintă probleme deosebite, fiind vorba de un teren relativ drept, care nu necesită prea multe excavări. De asemenea, este necesară construcția a doar 3 poduri, două peste râul Mureș și unul peste calea ferată.