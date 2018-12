LUNA a plecat de la Biserica Piariștilor din Cluj

Vineri a fost ultima zi în care Luna a putut să fie vizitată de către clujeni, iar cei care și-au luat rămas-bun au putut să participe la un concert inedit al corului Visszhang.

„Printre fulgii de zăpadă se strecoară mulțumirile noastre pentru răbdarea și înțelegerea de care ați dat dovadă pe parcursul celor 3 săptămâni în care Museum of the Moon ne-a fost musafir. Totodată, ținem, așa cum țineam să ningă odată, să mulțumim Biserica Piaristă - Piarista templom, pentru găzduire și nu numai. Știm că astăzi Luna nu pleacă acasă la Ea cu mâna goală și mai știm că ne-a lăsat fiecăruia (dintre cei care am privit în sus spre Ea) Ceva”, au transmis organizatorii.