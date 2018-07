S-au grăbit cu promisiunile. Modernizarea Bună Ziua mai așteaptă. La fel și proiectele imobiliare din Borhanci

Se pare că terenul pe care USAMV trebuia să îl cedeze Primăriei pentru lărgirea străzii Brâncuși nu este în proprietatea universității, ci a Guvernului, iar strada Bună Ziua nu ar fi intrat încă în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca. O recunoaște chiar primarul Emil Boc, care în ultimele luni s-a lăudat cu începerea lucrărilor de modernizare a străzii Bună Ziua și lărgirea intersecției Brâncuși-Borhanci.

“Am avut o discuție cu rectorul USAMV și cu echipa tehnică de acolo. Mulțumesc pentru deschidere USAMV-ului. De data aceasta, universitatea s-a arătat extrem de deschisă ca acolo la ieșirea din Borhanci spre Brâncuși, unde se sugrumă toată circulația, terenul din dreapta cum ieși este al USAMV-ului, au făcut o dezmembrare de carte funciară tocmai pentru a permite lărgirea, dar avem o problemă determinată de faptul că acel teren este doar în administrarea universității. Statul român, prin Guvern, nu le-a dat dreptul de proprietate, ci doar dreptul de administrare. Orice se face acolo, în principiu, trebuie să obțină într-o formă sau alta acordul Guvernului. Și asta îngreunează puțin procedura”, a spus Boc vineri într-o emisiune la radio.

Cu alte cuvinte, proiectele mari imobiliare mai au de așteptat, iar circulația va fi de coșmar multe luni de azi înainte.

“Noi sperăm să nu dureze procedura la fel de mult ca în cazul Bună Ziua. Ne vom pune împreună cu USAMV în mișcare. Căutăm și alte soluții alternative, legale. Cert este că la nivel local nu există niciun fel de obstacol, există o deschidere totală a USAMV. Și ei au acolo o suprafață de teren destul de consistentă și au nevoie de lărgirea Borhanciului pentru a se putea crea un acces direct la acele terenuri. S-au finalizat procedurile de cadastrare și de delimitare a acelei părți necesare pentru construcția drumului. Ce înseamnă acest lucru? Sugrumarea în continuare a circulației la ieșirea din Borhanci și diminuarea intensității dezvoltării imobiliare în această zonă pentru proiecte mari de infrastructură. Proiectele mari care presupun peste 20 de apartamente au nevoie de studiu de trafic, studiu de trafic care ne arată astăzi că acea intersecție Borhanci-Brâncuși este de 100%. Suntem și noi blocați, Primăria cu proiectul nostru, de construire a unui cartier de locuințe. Continuăm discuția tehnică, inclusiv la nivel guvernamental, să depășim situația”, a mai spus Boc.

Primăria a spus la începutul anului “stop joc” construcțiilor în cartierul Borhanci după ce studiile au arătat o depășire cu 126% a traficului. Primarul Emil Boc spunea că după implementarea unui sens giratoriu și lărgirea străzii Brâncuși se va da drumul la proiecte imobiliare. În urmă cu câteva luni, Boc era optimist și spunea că până în vară ar urma să fie rezolvate toate aceste probleme. USAMV ar urma să cedeze Primăriei aproape un hectar de teren.

Bună Ziua la Sf’. Așteaptă

În luna mai, primarul Emil Boc spunea că maxim într-o lună strada Bună Ziua va intra în proprietatea municipalității, după ce hotărârea Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial.

“La Bună Ziua a fost mai simplă situația pentru că noi am fost proprietari acolo, am cedat temporatr Guvernului strada, dar când am cerut-o înapoi a durat doi ani de zile. Și nici astăzi, chiar dacă hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial, chiar dacă a fost făcută cadastrarea, chiar dacă a fost făcut procesul verbal de predare-primire încă nu e semnat de CNADNR, de structura din Ministerul Transporturilor. Ultimul act care să ne permită nouă să mergem mai departe nu este semnat. Toate celelalte proceduri au fost făcute. Prin hotărârea de Guvern s-a spus da, sub rezerva realizării cadastrării și a semnării procesului verbal de predare-primire. I-am invitat la Cluj, au venit, au fost în teren, au semnat procesul verbal aici la Cluj, dar trebuie semnat și la București de către Compania de Drumuri care reprezintă actul final de trecere în proprietatea primăriei și să ne permită nouă să ducem lărgirea străzii Bună Ziua. Așteptăm dintr-un moment în altul să ne vină semnat acel document”, a precizat primarul Clujului.

Anul trecut, municipalitatea a organizat o consultare publică referitoare la extinderea și modernizarea străzii și a căutat cele mai bune soluţii pentru descongestionarea traficului cu toate că Bună Ziua se afla în proprietatea Ministerul Transporturilor.

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, după modernizare, strada Bună Ziua ar urma să aibă 3 benzi de circulație (2 dintre acestea cu sens de mers înspre Calea Turzii), pistă de biciclete, 2 trotuare (lățime trotuar 2m, lățime bandă carosabil 3,25m, pistă bicicliști 2,25m).

Mai mult, pentru descongestionarea traficului în zonă, Primăria Cluj-Napoca mai are în vedere și amenajarea a 2 sensuri giratorii: la intersecţia străzilor Bună Ziua-Măceşului-Trifoiului și la intersecţia străzilor Calea Turzii-Mihai Românul.

În iunie 2017, viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, spunea că Primăria a decis să nu mai elibere niciun fel de autorizații de construire pentru strada Bună Ziua.

"În momentul de față nu se mai emite niciun fel de autorizație pe strada Bună Ziua pentru că este încărcată deja foarte mult și până în momentul lărgirii străzii nu vom putea și nu vom mai emite niciun fel de autorizație de construire. Cele care au autorizații își urmează cursul și vor fi finalizate pentru că studiul de trafic care a fost făcut acolo a ținut cont de acele autorizații de construire care au fost emise", spunea la acea vreme Tarcea.