Emanuel Ungureanu, denunț la DNA împotriva medicului Mihai Lucan

“Așa cum am promis, am depus astăzi o nouă plângere penală sub forma unui denunț împotriva inculpatului Mihai Lucan, fostul șef al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca pentru trei suspiciuni majore, abuz în serviciu, luare de mită și delapidare. Mă refer de data aceasta la suspiciuni din zona achizițiilor. După cum știți, acum câteva luni am depus la DIICOT mai multe documente depre legăturile bolnave cu industria farmaceutică a profesorului Lucan unde a tras și Institutul de Transplant care își revine cu foarte mare greutate după ce acesta a fost practic jefuit de Lucan și un grup infracțional organizat”, a spus Ungureanu.

De asemenea, Emanuel Ungureanu a subliniat că le-a adus procurorilor anticorupţie o serie de documente relevante pentru a-şi susţine acuzaţiile. Deputatul clujean susține că Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, condus de Mihai Lucan, a achiziționat mai multe echipamente medicale de peste 5 milioane de euro prin încredințare directă și “a favorizat un număr redus de firme care au muls bugetul Institutului și l-au adus în pragul falimentului”.

“Dacă am vorbit până acum de trafic de organe și am depus mai multe documente despre posibile fapte de luare de mită, de data aceasta am venit cu documente foarte relevante la DNA pe zona de abuz în serviciu, delapidare și luare de mită. Am depus zeci de pagini, contracte, pe care Lucan le-a încredințat unor firme de casă. O mână de filme a muls bugetul Institutului de Transplant și l-a dus în pragul falimentului prin multiple scheme de tip infracțional. Peste 5 milioane de euro au fost acordate acestor firme pentru dotarea cu echipamente de care Institutul nu avea nevoie. S-au cumpărat de foarte mulți bani anumite consumabile. Schema de fraudă nu era una foarte sofisticată. Vorbim aici despre un aparat de laser care costa pe piață 50.000 de euro, iar acesta a fost achiziționat de la o firmă preferată de Lucan cu 100.000 de euro. Sunt foarte multe exemple pe care le-am dat. Jaful a fost vizibil. De ce nu am făcut aceste denunțuri în Cluj? Pentru că Lucan a fost protejat în toți acești ani, a operat procurori, judecători, generali SRI”, a mai spus deputatul.

Mihai Lucan mai este vizat într-un dosar, aflat pe rolul DIICOT.

DIICOT a informat că dosarul care-l vizează pe Mihai Lucan are ca obiect efectuarea de cercetări faţă de membrii unui grup infracţional organizat constituit de către suspecţii Mihai Lucan, Valerian Lucan şi Dan Emil Fofiu-Sânpetreanu, în calitate de angajaţi ai persoanei vătămate Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, având ca scop însuşirea, folosirea, traficarea, după caz, a bunurilor aflate în patrimoniul Institutului, în favoarea SC Lukmed SRL.

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca ar fi fost prejudiciat cu 5.169.406,91 lei. Ar fi fost folosite resursele financiare, materiale şi umane ale Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca în beneficiul clinicii aparţinând SC Lukmed SRL. Mai mult, pacienţii operaţi în clinica privată ar fi avut cheltuieli de internare în ICUTR mult reduse faţă de tarifele de spitalizare stabilite anual de Institut.