CJ Cluj a găsit soluția pentru salvarea societății Drumuri și Poduri Județene de la insolvență

Potrivit proiectului de hotărâre, “suma prevăzută va fi alocată și transferată după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat”.

“Pentru ca această măsură să nu constituie ajutor de stat trebuie să se demonstreze că autoritatea publică locală se comportă similar unui investitor privat prudent, iar Societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj SA nu dobândește un avantaj competitiv pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață. În legătură cu majorarea capitalului social trebuie avut în vedere doar considerente de natură economică, respectiv să urmărească realizarea unui randament cât mai mare al investiției, comparabil cu rata internă de rentabilitate de pe piată. În cazul în care nu se îndeplinește testul investitorului privat prudent și nu sunt respectate prevederile naționale și comunitare, ajutorul acordat este ajutor ilegal, iar în cazul în care acesta se dovedește incompatibil cu piața internă, este obligatorie recuperarea acestuia”, se precizează în proiectul de hotărâre.

Societatea Drumuri și Poduri Cluj SA a estimat un profit brut pe anul 2018 de 1,2 milioane lei.

În şedinţa de Consiliu Judeţean din luna ianuarie, consilierul judeţean Laura Chiorean (PSD) a propus insolvenţa societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA.

La momentul discutării bugetului județului Cluj pe anul 2018, consilierul județen Remus Lăpușan a propus acordarea unui împrumut în valoare de 5 milioane de lei Societății de Drumuri și Poduri Județene pentru salvarea de la insolvență, amendament respins în ședința de Consiliu Județean de la începutul săptămânii.

Călin Tuluc (PNL) spunea că acest împrumut ar putea fi considerat ajutor de stat, iar Consiliul Judeţean Cluj ar putea fi investigat.

Ioan Haiduc, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean, a spus că Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene a ajuns la 17 milioane lei pierdere.

Directorul Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene, Călin Platon, spune că unele lucrări prestate pentru Consiliul Judeţean nu au fost plătite.

“Noi nu cerem ce nu ni se datorează. Noi am prestat lucrări în ultimii 5 ani de 150 de milioane de lei pentru Consiliul Judeţean. Am făcut lucrări de aproape 5 milioane neplătite. Am redus forţa de muncă şi am redus cheltuielile. Noi suntem capabili să facem 100.000 de tone pe an”, a spus Platon.

Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj” SA este o societate comercială autonomă. DPJ Cluj este o societate cu capital public (CJ deţine 100% din acţiuni) motiv pentru care funcţionează pe baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul Judeţean Cluj. Veniturile realizate de DPJ Cluj sunt generate de contracte de execuţie lucrări şi servicii de infrastructură rutieră atât în judeţul Cluj, cât şi în judeţele limitrofe, contracte câştigate pe bază de licitaţii publice sau selecţie de oferte, funcţionând ca un jucător liber pe piaţa lucrărilor de infrastructură rutieră în concurenţă directă cu alţi jucători publici sau privaţi.