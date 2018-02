Un adolescent român din cinci hărţuieşte online alte persoane pentru a nu deveni, la rândul său, ţintă

Cercetarea de specialitate arată, totodată, că jumătate dintre agresori nu ştiu să ofere un motiv precis pentru care se comportă agresiv pe internet, iar peste o treime dintre ei consideră că victima trebuie agresată pentru că o percep enervantă, în timp ce alţii sunt violenţi din dorinţa de a-şi impresiona cunoscuţii.



În România, doar unul din trei tineri a povestit unei persoane apropiate despre experienţa negativă de a fi hărţuit. Cei mai mulţi s-au confesat prietenilor (68%), părinţilor (27%), fraţilor (19%) şi, mai rar, profesorilor sau autorităţilor (sub 6%).



Din păcate, cei mai mulţi au decis însă să nu povestească despre incident. Astfel, 30% au considerat că nu este important să îi implice şi pe alţii, 27% nu văd rostul să povestească întrucât nu pot schimba nimic, iar 8% şi-ar dori să vorbească, dar se tem să nu fie judecaţi.



Potrivit sursei citate, circa 34% dintre tinerii sub 18 ani chestionaţi recunosc că au fost la rândul lor agresori în mediul online, iar 15% recunosc că au răspuns tot prin mesaje agresive în situaţiile în care au fost atacaţi.



Din totalul tinerilor chestionaţi de Bitdefender, 64% dintre adolescenţi regretă faptul că nu au suficientă încredere în ei, 43% şi-ar dori să se integreze mai uşor în mediul social, 39% şi-ar dori să poată evita comentariile negative ale celorlalţi la adresa lor, 38% consideră că nu au suficienţi prieteni, 26% şi-ar dori să fie mai populari, iar unul din cinci şi-ar dori să primească mai multe reacţii (like-uri sau comentarii) la postările de pe reţelele de socializare.



Printre concluziile studiului s-a mai regăsit şi faptul că patru din cinci adolescenţi recunosc că au fost hărţuiţi în mediul online, cei mai mulţi fiind direct marcaţi de acest lucru, şi observând inclusiv schimbări comportamentale involuntare ce au urmat agresiunii.



Studiul a fost realizat de Tribal Worldwide România pentru Bitdefender prin chestionar online completat în perioada septembrie - octombrie 2017, pe un eşantion reprezentativ de 800 de respondenţi din rândul tinerilor sub 18 ani.



Bitdefender a demarat, în luna noiembrie a anului trecut, campania #nutastaură, menită să crească nivelul de conştientizare asupra fenomenului cyberbullying în România şi a efectelor nocive pe care îl poate avea asupra tinerilor. Până în prezent, peste 10.000 de oameni au semnat petiţia online care să determine Facebook să lanseze un buton de Facebook reactions - Butonul contra cyberbullying.



"Acest buton nu ar fi unul de raportare, cenzurare sau coerciţie efectivă asupra utilizatorului, ci ar purta semnificaţia simbolică de sancţiune socială. Ar fi pasul atât de important de la privitor indiferent, la privitor care trage un semnal de alarmă asupra fenomenului", precizează Bitdefender, potrivit Agerpres.



De altfel, pe site-ul companiei producătoare de soluţii antivirus este disponibil atât manifestul iniţiativei, cât şi invitaţia de a semna petiţia online anti-hărţuire online, precum şi câteva immersive 360 videos care dramatizează emoţii ca ură, umilinţă şi violenţă.