Deputatul Emanuel Ungureanu aduce noi acuzaţii medicului Lucan

"Am adus astăzi în faţa procurorilor anti-mafia noi probe zdrobitoare despre traficul de organe practicat de Mihai Lucan şi mafia lui. Chiar în interiorul Institutului de Urologie şi Transplant Renal există registre medicale care atestă faptul că domnul Herlea şi domnul Ivaşcu şi-au vândut rinichii. Mai mult, profesorul Lucan a minţit în faţa anchetatorilor, spunând că acei pacienţi, pentru că aşa erau consideraţi în clinică, ar fi intrat cu afecţiuni urologice. De fapt, s-au întocmit nişte acte false, nişte diagnostice false, care ascundeau de fapt adevărata intenţie a profesorului Lucan, adică aceea de a lua acei rinichi şi de a-i trafica la cetăţenii străini pe care i-a indicat Iulian Iacob în autodenunţul din 2005", a susţinut Ungureanu, potrivit Agerpres.

Deputatul USR a afirmat că la Institutul de Urologie şi Transplant Renal au existat cazuri de trafic cu organe de la donatori aflaţi în moarte cerebrală.



"Astăzi, pentru prima dată, o să depun o mărturie personală. În anul 2003, eram asistent social la Institutul de Urologie şi Transplant Renal, când am văzut cum se trafichează un rinichi de la un donator aflat în moarte cerebrală. Eu am încercat atunci la procurorul Teodora Molnar şi la un subcomisar de crimă organizată să depun mărturie. Mărturiile atunci se depuneau dacă procurorii găseau de cuviinţă să facă sau nu acest lucru. Sunt dovezi foarte limpezi că, din anul 2000 până în 2003, în Institutul de Transplant s-au traficat rinichi, atât de la donatori vii, cât şi de la donatori aflaţi în moarte cerebrală", a mai declarat Ungureanu.



Acesta a adăugat că, în anul 2003, o tânără de 18 ani, accidentată de un motociclist, a intrat în moarte cerebrală, iar un rinichi al acesteia ar fi fost traficat pentru un cetăţean german.



"Atunci am reclamat eu pentru prima dată că rinichii sunt vânduţi ca la piaţă unor cetăţeni străini, cu complicitatea unor medici şi asistente, care au ştiut ce se întâmplă. Nu ştiu ce sume se vehiculau în această zonă. Iulian Iacob vorbeşte de sume de ordinul sutelor de mii de dolari", a mai spus Ungureanu.

Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT în arest la domiciliu într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Dosarul a fost deschis în baza unui denunţ formulat de deputatul USR Emanuel Ungureanu.