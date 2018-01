Membrii grupului „Marșul speranței” sunt dezamăgiți de știrile false care au apărut în presă

Bărbatul a pornit din Cluj într-o echipă de doar cinci persoane și a ajuns în București să facă parte dintr-un grup de 15 persoane. El spune că reușit să parcurgă cei 450 de kilometri împărțit drumul în 11 segmente. În primele două zile ale marșului, Bobiș și grupul său au fost pe cont propriu, însă vestea s-a raspândit repede și oamenii au ieșit să îi întâmpine, i-au primit în casele lor, le-au oferit mâncare. În presă, pe parcursul celor 11 zile au apărut numeroase articole de susținere, însă au apărut și știri false, de care Sorin Bobiș și oamenii care au mers 450 de kilometric alături de el au fost extreme de dezamăgiți.

„Noi suntem deja în drum spre casă și noi am văzut tot felul de lucruri care ni se pare ciudate. S-a scris în presă că am fi fost huliți după ce am trecut Carpații. Ne deranjează ce s-a scris fiindcă noi am fost primiți foarte bine oriunde am venit. Din câteva mașini s-au auzit niște comentarii, în treacăt. Dar au fost doar câteva incidente izolate pe care nici măcar nu le-am băgat în seamă. Dacă din mii de mașini care au trecut pe lângă noi am primit încurajări, cele 2-3 din care nu am primit contează? Au fost oameni care au negat existent marșului. Care au spus că noi tot drumul l-am parcurs în mașini și doar ne-am oprit să ne facem poze. Noi din Cluj am fost însoțiți în permanent de un echipaj de poliție. Zeci de oameni ni s-au alăturat pe porțiuni mai lungi sau mai scurte. Ne-au văzut mii de persoane în localitățile prin care am trecut. Cum adică să negi existent marșului?”, a declarat Sorin Bobiș.