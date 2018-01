Cum răspunde Emanuel Ungureanu acuzaţiilor lui Lucan că ar fi "colaborator cu acte al DIICOT"

În plângerea depusă de medicul Lucan la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Emanuel Ungureanu este acuzat că a dezvăluit intenţionat şi în mod tendenţios jurnaliştilor informaţii trunchiate, pentru a crea o "presiune mediatică asupra instanţelor de judecată" şi ca să "asigure succesul acuzării", spun surse judiciare.

“Cum m-a făcut? M-am făcut eu. Nu m-a făcut el. E ca şi cum ai zice că cerul e albastru şi iarba este verde. De la mine a pornit această anchetă. De fapt e invers. DIICOT e colaboratorul meu. Eu m-am dus cu informaţii la DIICOT. Eu am urlat ani de zile. Să spui că sunt colaboratorul DIICOT e ca şi cum ai spune că apa este udă. Care este descoperirea? Sună foarte ciudat să spună cineva aşa ceva. După ce am iniţiat această anchetă, tot eu sunt foarte supărat pe ritmul cum decurge ancheta. Lucan vrea să sugereze că între mine şi DIICOT s-ar fi creat o alianţă ocultă. Dimpotrivă. Sunt foarte nemulţumit de ritmul cum şi-a făcut treaba DIICOT Bucureşti. Şi sunt în continuare. Eu de foarte mult timp am adus aceste informaţii şi lucrurile se întâmplă când Lucan are 69 de ani. Dacă e să vorbim, eu nu am avut în aceşti ani niciun colaborator în sensul în care aş fi vrut eu: ancheta să se mişte repede, probele să fie strânse la timp. În clinică se ştia cum îl cheamă pe procurorul de caz. Cum e posibil ca cineva să să fie urmărit de DIICOT şi să fie liber? Avea o relaţie aşa puternică că înainte de percheziţiile din aprilie ştia cine e procurorul de caz. Eu sunt supărat pe DIICOT. DIICOT s-a mişcat foarte greu, Lucan le-a râs în nas. El când a fost percheziţionat de DIICOT el ştia că DIICOT va veni. Ce ţară e asta când infractorul ştie cu mult timp înainte cine e pe urmele lui?”, a comentat Ungureanu pentru Monitorul de Cluj.