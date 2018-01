Mesajul lui Emanuel Ungureanu pentru Emil Boc: “Nu mi-e frică, nu pot fi intimidat” FOTO/VIDEO

În sprijinul declaraţiilor sale, Ungureanu a ataşat două acte adiţionale şi un material video.

“Domnul Boc, prietenul și fostul pacient de lux al domnului Lucan m-a amenințat cu plângere pentru calomnie. Ieri a făcut plângere penală împotriva mea fostul lui consilier pe probleme de sănătate, Mihai Lukfurt. Cine se aseamănă, se adună. Am avut o zi grea și lungă. Mesajul meu pentru domnul Boc este sper, limpede. Nu mi-e frică, nu pot fi intimidat.

Îmi fac datoria față de bolnavii jecmăniți de Lucan și vorbesc despre suferința lor în public și în fața procurorilor anti-mafia.

Nu mă voi opri. Lucan nu a fost singur, a fost sprijinit de mai multe tentacule, una dintre ele sunteți dumneavoastră. V-am rugat să vă cereți iertare, nu ați avut tăria de caracter...

Atașez din nou, de data asta în original, doar două documente dintr-un șir lung de dovezi care arată negru pe alb faptul că, fără ajutorul dumneavoastră și al consilierilor locali din anul 2006, Lukfurt nu ar fi putut să devină uzina de bani care a delapidat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

Vă doresc sănătate domnule Boc și decență, este important să nu vorbiți măcar câteva zile în apărarea lui Lucan din milă față de sutele de bolnavi jecmăniți și batjocoriți de acest individ cu care v-ați asociat atâția ani!’, a scris Ungureanu pe Facebook.

Emil Boc a spus miercuri, referindu-se la denunţătorul din dosarul Lucan, deputatul USR Emanuel Ungureanu, că ''nu va lăsa lucrurile să scape de sub control'', punctând că nu a dat în judecată pe nimeni până acum.

''Nu am primit informaţii despre ilegalităţi la Institutul de Transplant. Ce se întâmplă acolo nu este treaba primarului, ci a organelor de anchetă. (...) Am avut o intervenţie de urgenţă la Institutul de Urologie în 2005. (...) Apoi, am mai avut două intervenţii, una în 2015 pentru care am plătit 1500...un început de colică renală. (...) Nu mai am bonurile, dar se poate verifica că am plătit. (...) Nu am dat în judecată pe nimeni până acum, dar lucrurile nu le voi lăsa să scape de sub control. Nu am nimic de ascuns, ce am în guşă şi în căpuşă. (...) Nu am ştiut şi nu mi-a cerut sprijin (n.r. - dr. Lucan) pentru un dosar. (...) Toate au o limită şi un punct, dar sunt pe punctul de a lua altă decizie. Dacă domnul Ungureanu va continua, îl voi acţiona în judecată. Nu am încălcat legea'', a spus Boc la ieşirea de la DIICOT.