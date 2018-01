Un tânăr a spart geamurile unor mașini, după ce a crezut că șoferii îi fac semne obscene

Un bărbat din Florești conducea la miezul nopții sub influența alcoolului prin comună. Din ce spun martorii, tânărului i s-ar fi părut că alți bărbați care se aflau în mașinile parcate pe marginea drumului i-au făcut semne obscene. În acel moment, el s-a oprit cu mașina în dreptul lor și a început scandalul. După ce l-ar fi lovit pe unul dintre ei, a luat o țeavă metalică și le-a spart geamurile mașinilor.

„Din primele informatii la data de 10.01.2018 în jurul orei 00:30 pe fondul unui conflict spontan un tânăr în vârstă de 24 de ani din Florești ar fi agresat fizic o persoană și ar fi spart geamurile a două autoturisme oprite la fața locului. Polițiștii au stabilit că tânărul se afla sub influența alcoolului, avea calitate de conducător auto, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. În cauză au fost depuse plângeri pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, iar polițiștii s-au sesizat și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ.

Tânărul avea 0.50 mg/litru alcool pur în aerul expirat.