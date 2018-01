De ce nu a fost arestat preventiv chirurgul Mihai Lucan – MOTIVARE

Aparatul “delapidării”, donaţie pentru Lucan?

„În ceea ce priveşte acuzaţia de utilizare în cadrul... a unui aparat meduical performant marca...aflat în posesia...activitate ce s-ar fi realizat cu începere din cursul anului 2007 (...), reţine că aceasta nu se verifică. (...) Este de reţinut - din nou - referirea la transferul fără titlu a acelui aparat, deşi despre titlul cu care ...l-ar fi avut în posesie nu se aminteşte nimic. (...) Totodată, acelaşi inculpat a precizat că aparatul...este proprietatea privată a sa, fiind dobândit prin donaţie, în anul 2006, şi l-a pus la dispoziţia ... în scopuri de cercetare, lucrări ştiinţifice şi efectuarea de proceduri medicale pentru bolnavii care nu aveau posibilităţi materiale. În dovedirea celor susţinute, inculpatul ... a depus un înscris în xerocopie - redactat în limba engleză (...) la data de...11.2007 prin care firma ..., printr-o declaraţie (Statement), confirmă livrarea (delivered), către prof.... şi ...., gratuit (free of charge in 2006) a următoarelor....(fără a pretinde compensaţii ori returnarea echipamentului menţionat: „does not claim compensation or returning of the equipment mentioned above”). Or, această apărare a inculpatului...nu numai că nu este înlăturată cu argumente în referat, dar nici măcar nu este menţionată de către procurorul de caz”, scrie magistratul de drepturi şi libertăţi în motivarea deciziei.

Judecător: Nu e imoral ca pacienţii să plătească operaţiile

Judecătorul mai reţine că, în referat, se susţine că, la clinica particulară „pacienților le-au fost percepute sume consistente de bani, cuprinse între 3.000 și 6.700 euro/intervenție, echivalent în lei, reprezentând atât procedura medicală propriu-zisă, precum și kit-ul necesar reprezentat de un set instrumentar format din ace speciale + alte consumabile specifice (butelii cu gaze - heliu şi argon), întreg setul constând aprox. 3.800 euro per pacient”, susţinere prin care se insinuează că erau taxaţi corespunzător pacienţii în privat, deşi ICUTR plătise integral.

“Procurorul de caz nu furnizează nicio explicaţie cu privire la modul la care a ajuns să reţină exact acel număr de 159 de pacienţi şi exact perioada 2007-2009”, mai arată judecătorul.

În acest moment, în opinia Judecătorului de drepturi şi libertăţi, se ajunge cu analiza la nucleul fierbinte al speţei, ce presupune a se răspunde la întrebarea: „Cât de corectă/morală/legală era efectuarea intervenţiei chirurgicale principale în clinica privată aparţinând Lukmed dacă aceeaşi intervenţie putea fi efectuată în cadrul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca?”

În legătură cu această presupusă dilemă, “inculpatul Mihai Lucan a declarat că intra în obligaţia sa de medic a le aduce la cunoştinţă pacienţilor că au posibilitatea de a suporta intervenţia chirurgicală necesară într-o clinică privată aparţinând Lukmed în alte condiţii decât cele oferite de ICUTR, dar - în final - alegerea aparţinea fiecărui pacient, mai ales că era vorba despre o sumă substanţială de achitat atunci când se opta pentru clinica privată (acelaşi inculpat estima la 10% pacienţii care se decideau pentru privat)”, se arată în motivare.

Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar fiind suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

Anchetatorii arată că un aparat medical performant, utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca la clinica privată, unde a fost utilizat timp de şase ani.

Motivare instanţă

„Atâta vreme cât pacientul îşi exprima liber voinţa în sensul că dorea să fie operat la clinica particulară spesele sale, nu poate fi identificat vreun aspect de nelegalitate ori de imoralitate. În consecinţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi va respinge - ca neîntemeiată - propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT”.