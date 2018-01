Fostul antrenor al naţionalei de baschet Marcel Ţenter a donat bani Institutului Clinic de Urologie din Cluj după ce a suferit un transplant renal

Marcel Ţenter a declarat, vineri, presei, că societatea nu poate să stea şi să nu facă nimic, lăsându-i pe profesioniştii care lucrează la ICUTR Cluj-Napoca „să moară”.

„Am efectuat o donaţie în bani în contul ICUTR Cluj-Napoca, s-a făcut un contract între mine şi spital, pentru că am considerat că tot personalul de aici merită numai laude, am fost extraordinar de bine tratat, am suferit un transplat renal în 15 aprilie 2017. Datorită priceperii lor, de la chirurgi la asistente şi infirmiere, care s-au comportat excepţional, trebuie recompensaţi într-un fel sau altul. Societatea nu poate să stea şi să nu facă nimic, şi să lase oameni care lucrează la un astfel de standard de profesionalism să moară. Toată lumea ar trebui să ia atitudine şi să ajute cum poate, eu am făcut-o deja şi îndemn pe toată lumea să o facă în continuare”, a spus Ţenter, citat de Mediafax.

Marcel Ţenter a fost antrenorul principal al echipei naţionale de baschet masculin a României în campania de calificare la EuroBasket 2015 şi la turneul final al EuroBasket 2017, desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 1 – 7 septembrie.

Tudor Ilie, unul dintre pacienţii care a primit în martie 2017 un rinichi, a declarat, la rândul său, că a făcut o donaţie alături de alţi pacienţi transplantaţi la ICUTR pentru cumpărarea de medicamente şi materiale sanitare, după care au demarat, împreună, un proiect de renovare a Ambulatorului institutului, care nu mai corespunde normelor.

„Am vrut să fac ceva care să rămână, încercăm să restructurăm, să dăm o altă faţă Ambulatorului. Puterea exemplului este foarte puternică, am strâns bani doar din donaţii. Lucrările constau în compartimentări, tâmplărie de PVC, înlocuirea faianţei, schimbăm totul. Am angajat două firme şi sperăm că lucrările să dureze cam 10 zile. Costurile lucrării sunt estimate la 10.000 de euro, vrem să fie o lucrare de calitate, cu materiale care să reziste”, a spus Ilie.

Managerul interimar al ICUTR Cluj-Napoca, Silviu Moga, a afirmat că trebuie făcut mai mult pentru confortul pacienţilor, nu numai activitatea medicală fiind importantă, ci şi asigurarea condiţiilor mai civilizatie de internare.

„Se efectuează lucrări de modernizare a Ambulatorului de specialitate, am beneficiat de aportul unor foşti pacienţi care au contribuit financiar pentru această lucrare”, a spus Moga.

La sfârşitul lunii octombrie 2017, conducerea ICUTR Cluj-Napoca a făcut apel la societatea civilă şi la mediul de afaceri să sprijine financiar unitatea avertizând că există riscul încetării activităţii în cazul în care se vor bloca toate conturile din Trezorerie din cauza datoriilor de aproape 2 milioane de lei.