INTERZIS LA MAŞINI. Clujul lui Boc în 2018: metrou, tramvai şi autobuze

Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre ce îi aşteaptă pe clujeni anul viitor.

“Anul 2018 va fi un an mult mai greu decât 2017. Din nefericire, datele fiscale ne confirmă această stare pe care oamenii o resimt. Este o realitate faptul că vom pierde 28 de milioane de euro aici la Cluj în 2018. Creşterea pe care o aveam an de an la buget este estompată de această pierdere masivă de fonduri din impozitul pe venit. Bugetul Clujului pe 2018 va fi mai mic cu 20-30 de milioane de euro decât în 2017. Nu vom creşte taxele şi impozitele locale pentru că nu e sănătos şi moral să plătească clujenii iresponsabilitatea fiscală a Guvernului. Vor fi afectate unele proiecte de investiţii care nu vor avea capacitatea financiară să fie susţinute în ritm accelerat”, a spus primarul la o emisiune la radio.

Edilul susţine că şi în această situaţie Clujul nu se va opri din dezvoltare în 2018.

“Anul acesta s-au adus câteva lucruri importante pentru prestigiul Clujului. În primul rând, finalizarea Sălii Polivalente cu aproape 10.000 de locuri care ne-a adus două competiţii majore cu vizibilitate europeană uriaşă, Campionatul European de Gimnastică şi Grupa Campionatului European de Baschet. Vom avea FedCup în 2018. Astea se văd în lume şi atrag turişti, locuri de muncă, investitori. Nu oprim creşterea, dezvoltarea în 2018. Trebuie să începem centura metropolitană. Trebuia s-o facă Guvernul. Vom pune câteva milioane de euro pentru studiul de fezabilitate. Trebuie să vedem cum va fi pasajul din Mărăşti, subteran sau suprateran sau pasajul de pe Tăietura Turcului. Nu vom opri obiectivele de investiţii, doar că alocarea financiară va fi mai mică în 2018 şi aceste proiecte se vor prelungi până în 2021-2022. Păstrăm alocarea financiară dar nu va mai fi aşa mare acum fără cele 28 de milioane de euro”, a mai spus Boc.

Ce s-a întâmplat în 2017 în viziunea primarului

“Anul acesta, în sfârşit am terminat Podul Traian. Va ţine cel puţin 70 de ani. Benzile dedicate au fost un succes şi ele trebuie să continue. Am avut mari presiuni, mari critici, dar după implementare lumea a apreciat benzile dedicate şi ele vor reprezenta soluţii alternative pentru descongestionarea traficului. Analiza noastră e să mergem pe toată axa Mărăşti-Mănăştur şi invers. Marea provocare e strada Moţilor. Se lucrează la acest aspect. Parkingul Negoiu este gata, este în faza de recepţie. Va fi dat în folosinţă în 2018 cetăţenilor din Mănăştur. Anul viitor, vor intra alte 13 parkinguri în lucru. Am pus în circulaţie 8 noi troleibuze, până în luna vor avea primele 11 autobuze electrice la Cluj din cele 30. Este începută licitaţia pentru alte noi 60 de autobuze. Vom utiliza fondurile europene în 2018 pentru reabilitarea termică a blocurilor concomitent cu începerea documentele pentru centura metropolitană”, a mai spus primarul.

Tramvaie şi metrou pentru 800.000 de clujeni

Boc nu renunţă la ideea metroului.

“Analizăm să vedem dacă maşinile electrice vor putea circula pe benzile dedicate ca o formă de încurajare pentru folosirea acestora. Cum circulă bicicliştii vom analiza să vedem dacă şi taximetriştii pot circula pe aceste benzi dedicate. Ne-am construit viaţa în jurul maşinii şi am distrus conceptul de calitate a vieţii. Clujul peste 20 de ani nu va putea rezista fără tramvai. Ne vom duce spre 800.000 de oameni. Începem studiul de prefezabilitate pentru metrou. Sper să găsim bani. Este obligatoriu să avem metrou la Cluj, că va putea fi extins din Floreşti, după aceea din Gilău până la aeroport, după aceea până la Apahida, după aceea până la Jucu, e inevitabil. Prin metrou să nu se înţeleagă doar subteran, metrou presupune zone de subteran şi zone de suprafaţă, în funcţie de configuraţie. Clujul va ajunge în 15-20 de ani la 800.000 de locuitori va avea nevoie de metrou. Dacă nu începem astăzi să apăsăm butonul va fi prea târziu peste ani sau vom estompa calitatea vieţii la Cluj. Această descongestionare a traficului nu poate fi realizată doar cu descurajarea maşinii sau cu o centură metropolitană. Trebuie să îi dai omului alternativă la maşină. Să ai autobuz, metrou, tramvai. Alţii în occident îmbină mersul pe jos cu metroul. Trebuie să ne mişcăm spre calitatea vieţii ca în Uniunea Europeană. Transportul în comun devine o prioritate în toate oraşele europene. Noi suntem la faza în care eliminăm taxa de timbru şi aducem toate hârburile în România”, a conchis primarul.