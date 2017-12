Cel mai spectaculos nod rutier din România, cel de lângă Turda, aproape finalizat. Cum arată investiţia care leagă două autostrăzi şi un drum naţional – VIDEO

Nodul rutier face parte din lotul 4 al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda, având ca antreprenor societatea Porr Construct.

„Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masivă din apropierea Lacului Stejeriş. Chiar dacă aliniamentul autostrăzii ar putea fi gata în acest an şi am putea circula în condiţii de siguranţă, rămâne de văzut dacă autorităţile din CNAIR şi Ministerul Transporturilor vor dori şi vor găsi soluţiile birocratice pentru a putea deschide circulaţia, având în vedere că lotul nu va fi 100% finalizat în acest an”, susţin reprezentanţii Asociaţiei ”Pro Infrastructură”, care monitorizează lucrările, citaţi de Adevărul.ro.

Ultimul termen pentru recepţia lotului 4 este luna mai 2018. Lotul 3, în schimb, ar urma să fie finalizat în luna ianuarie 2018. Nodul de la Turda este prevăzut cu 6 bretele şi va face joncţiunea atât cu Autostrada Transilvania (A3), cât şi cu DN1. Bretelele care fac legătura cu A3 vor avea două benzi, iar cele care leagă A10 de DN1 câte o singură bandă. Nodul rutier este parte componentă a lotului 4 din autostrada lungă de 70 de km. Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul 1, 549.332.393 de lei pentru lotul 2, 420.511.921 de lei pentru lotul 3, 470.004.894 de lei pentru lotul 4, toate fiind finanţate din fondul de coeziune, 85%, şi bugetul de stat – 15%.