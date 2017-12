Unde nu-s chioşcuri, vai de ziare!

Afară este un vânt rece, tăios, deși temperaturile nu sunt negative. Din când în când, câțiva fulgi timizi fac tumbe în aer. În apropierea Cinematografului Florin Piersic, Emilia Gîrbo face același lucru de mai bine de un sfert de secol: vinde ziare. Înfofolită, cu nasul ascuns într-o eșarfă, își amintește cu drag de anii de imediat după Revoluție.

Setea de informație

Oamenii erau însetați. Voiau să citească mult, cât mai multe. Ziarele se vindeau ca pâinea caldă, nu apucau să stea prea multe pe standurile chioșcurilor de ziare. În stațiile de autobuz, pe bănci în parcuri, la mesele cafenelelor, clujenii răsfoiau ziare.

„Nu se compară. Era mai bine atunci și mergea marfa. Lumea era însetată să cunoască, să citească, să se informeze. Că au fost atâta timp privați. Acum, oamenii încă citesc, dar bătrânii ziarele și tinerii pe internet. E foarte bine. Și tinerii trec pe la chișc și cumpără reviste, dar mai multe de specialitate, despre tehnologie, despre mașini”, povestește Emilia Gîrbo.

Zâmbește gândindu-se la primii ei ani printre ziare și începe să numere pe degete câte chioșcuri au mai rămas acum pe trotuarele clujene.

„Cred că sunt mai puțin de o sută”, spune femeia.

Mai exact, în municipiul Cluj-Napoca există în acest moment 47 de chioșcuri de ziare, informează reprezentanții Biroului Mass-Media din Cluj-Napoca. Însă, în ultimii ani, în întreaga țară, peste 60% dintre chioșcurile de ziare s-au închis.

Tinerii cumpără ziare când își pierd carnetul de student

La câteva sute de metri mai încolo, în stația de autobuz din Piața Mihai Viteazu, un chioșc de ziare stă abandonat. Revistele nu îi mai acoperă geamurile și doar câteva reclame, șterse de ploaie se mai pot vedea. Lângă el, câțiva tineri discută și din când în când aruncă privirea în telefoane.

Mergând spre strada Horea, acolo își petrece zilele vânzând ziare Bozsak Petre de mai bine de opt ani. Printre clienți, povestește cât de bine merg vânzările. Scoate timid din buzunar câteva sute de lei, banii pe care i-a câștigat azi.

„Cumpără oamenii și acum ziare. Ăștia sunt banii pe care i-am făcut azi doar din vânzarea ziarelor și a revistelor. Nu am vândut deloc cărți. Și e abia ora unu. Am o revistă mai scumpă, e aproape 20 de lei, dar am vândut doar un exemplar. Bătrânii cumpără mai mult ziare. Citesc și presa locală și presa națională. Tinerii, ei își găsesc informațiile pe internet. Cumpără ziare când au dat un anunț că și-au pierdut carnetul de student sau legitimația”, explică Bozsak Petre.

Chiar și în urmă cu un deceniu chioșcurile de ziare erau mult mai numeroase în Cluj-Napoca. Și Petre își amintești câte erau, împrăștiate prin tot orașul. Însă se bucură că au dispărut dintre ele, fiindcă așa, îi cresc lui vânzările.

„Pentru mine asta e foarte bine, fiindcă eu vând mai bine și 10% din vânzări e salariul meu. Și în fiecare zi vând aproape la fel de bine ca azi”, mărturisește bărbatul.