Concert vocal-simfonic de deschidere a Festivalului Mozart, la Filarmonică

Pe lângă concertele din cadrul festivalului clujenii se vor putea bucura şi de Concursul de Interpretare, ajuns la cea de a XXIV-a, în acest an îndreptându-se spre canto și acompaniament pianistic.

Filarmonica de Stat „Transilvania”, împreună cu Societatea Română Mozart, invită publicul la deschiderea festivalului, care va avea loc vineri, 17 noiembrie, începând cu ora 19, la Colegiul Academic.

Vladimir Kulenovic şi Matthias Müller, în deschidere

Concertul de deschidere îi aduce la Cluj pe dirijorul Vladimir Kulenovic şi solistul Matthias Müller (clarinet), care va interpreta Concertul nr. 2 pentru clarinet în mi bemol major, de Carl Maria von Weber.

Programul muzical de vineri seara va începe cu Uvertura operei „Flautul Fermecat”, de Mozart şi se va încheia cu Recviem, de acelaşi compozitor, sărbătorit anual la Cluj de către Societatea Română Mozart. Cu acest prilej, alături de corul şi orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, vor fi prezenţi pe scenă soliştii Diana Ţugui (soprană), Liliana Mattei (mezzosoprană), Tiberius Simu (tenor) şi Cristian Hodrea (bas-bariton). Dirijorul corului este Cornel Groza.

Câţiva dintre ertiştii care interpretează „Flautul Fermecat”

Câştigător al prestigiosului premiu de dirijat „Sir Georg Solti”, Vladimir Kulenovic a semnat un contract având funcţia de director muzical cu Lake Forest Symphony din Nordul Chicago- ului pe o durată de patru ani. Timp de patru stagiuni în cadrul Filarmonicii şi Operei din Utah a dirijat peste o sută de concerte anual. Matthias Müller şi-a început studiile la Universitatea de Muzică din Basel, iar printre profesorii săi cei mai importanţi se numără Hans Rudolf Stalder şi Jürg Wyttenbach. Din 1996 s-a mutat la Zürich, unde în prezent este profesor de clarinet la Universitatea de Arte. Şi-a câştigat reputaţia de artist versatil fiind activ în calitate de interpret, compozitor şi profesor, precum şi director artistic al unor instituţii şi proiecte internaționale. A fost solist al unor orchestre de renume, precum Tonhalle din Zürich, Orchestra Simfonică Ceaikovski din Moscova, Orchestra Simfonică Giuseppe Verdi din Milano. Matthias Müller susţine creația muzicală contemporană, interpretând peste o sută de lucrări în primă audiţie. În calitate de compozitor, coordonează un proiect numit Aesthetics of the Second Modernism, care promovează lucrări pentru teatru şi orchestră, muzică de cameră, cât şi muzică electronică.

Soprana Diana Țugui a absolvit cursurile Universității Naționale de Muzică din Bucureşti – Facultatea de interpretare – secţia canto, la clasa profesoarei Sanda Șandru. Şi-a perfecţionat arta vocală participând la cursuri de măiestrie susținute de mari artiști și pedagogi: Viorica Cortez, Dalton Baldwin, Teresa Berganza, Jaume Aragall. Diana Țugui este laureată a unor importante concursuri internaţionale.