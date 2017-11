Nodul Turda. Cum arată cel mai spectaculos nod rutier din România – FOTO/VIDEO

"Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masivă din apropierea Lacului Stejeriș. Chiar dacă aliniamentul autostrăzii ar putea fi gata în acest an și am putea circula în condiții de siguranță, rămâne de văzut dacă autoritățile din CNAIR și Ministerul Transporturilor vor dori și vor găsi soluțiile birocratice pentru a putea deschide circulația, având în vedere că lotul nu va fi 100% finalizat în acest an", spun cei de la Asociația Pro Infrastructură.