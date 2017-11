România nu este pregătită pentru legalizarea drogurilor. Danileţ: Datorită unora care au creierul prăjit nu vor rămâne judecătorii șomeri

Judecătorul penalist Cristi Danileţ a atras atenţia asupra numărului mare de dosare cu trafic şi consum de droguri din Cluj. Judecător la Tribunalul Cluj, Danileţ a dat exemplu un caz pe care îl judecă în care trei tineri sunt acuzaţi că au omorât un om după ce au consumat substanţe interzise.

Într-o postare recentă pe Facebook vorbea despre dosarele penale ale unor tineri care au fost cercetați pentru deținere și consum de droguri. “Datorită unora care au creierul prăjit nu vor rămâne judecătorii șomeri”, spunea Danileţ.

“N-o să premiez pe nimeni care consumă droguri. Vreau să vă spun un lucru: la Tribunalul Cluj, zilele trecute, a fost înmormântarea fiului unei colege de-ale mele. Se pare că a fost urmarea unei supradoze de substanțe interzise. În al doilea rând, am în instrumentare un dosar cu omor, în care trei tineri au consumat, spun ei, substanțe interzise și în combinație cu alcoolul au dat o stare de euforie, după care s-au dus și au vrut să jefuiască o persoană, au luat un ciocan și l-au lovit în cap, spun ei, eu încă n-am stabilit lucrul ăsta. În zona Clujului avem zeci de dosare cu traficanți de droguri și cu consumatori de droguri, cred că este al doilea oraș din România la numărul de dosare. Acum, stau și eu și mă întreb: ce ar trebui să facem? (…) Este vorba nu doar de etnobotanice, ci chiar și de droguri. Au fost prinși consumatori, deocamdată au ajuns la instanță dosarele cu consumatori pentru care procurorii au renunțat la urmărirea penală, pentru că au găsit asupra lor doar o țigară sau, mă rog, un pliculeț cu o cantitate minimă”, a spus Danileţ într-un interviu pentru vice.com.

“Avem consumatori și chiar am consemnat în declarația pe care am luat-o uneia dintre persoanele urmărite, într-un alt dosar a fost și consumator și traficant - asta mi-a spus, că după opt ani de zile, a avut creierii prăjiți și nu ar mai pune gura pe astfel de substanțe în viața lui. Am soluționat acel dosar, este condamnare definitivă, am destructurat împreună cu colegii mei o rețea care acționa pe teritoriul Clujului de ani de zile și care a făcut nu sute, probabil mii de victime consumatori. Pe consumatori nu i-am trimis după gratii. Nici nu cunosc să fi fost trimiși până acum după gratii consumatori. Altfel, legea nu sancționează consumul propriu-zis, ci deținerea în vederea consumului. Și, cum vă spuneam, pentru o țigară, pentru 0,5 grame nimeni nu-ți face dosar penal”, a continuat judecătorul.

Întrebat despre un proiect de lege care ar dezcriminaliza consumul, Danileţ susţine că “România nu este pregătită”.

“Există state în Europa și cred că în unele din SUA în care un anumit tip de drog ușor este permis, dar de consumat în anumite locuri, autorizate. Nu știu dacă-n România se poate așa ceva. Probabil că, la un moment dat, dacă vom avansa din punct de vedere economic, s-ar putea pune în discuție și acest lucru”, a mai spus acesta.

Cristi Danileţ, judecător Tribunalul Cluj (postare Facebook 3 noiembrie)

“Azi la Tribunalul Cluj mi-au ajuns pe mână primele dosare penale cu tineri care au frecventat Electric Castle și Untold, edițiile din 2017. Ei au fost cercetați de procurorii DIICOT pentru deținere/consum de etnobotanice și droguri. Așadar, Clujul a câștigat de trei ori (și o spun, evident, la modul ironic): pe de o parte, economic - căci au venit tineri din toată țara și chiar din străinătate să participe la evenimentele muzicale și să cheltuie banii aici; pe de altă parte, social - au venit tineri să socializeze unii cu alții, de exemplu consumatorii cu dealerii...; și pe încă o altă parte, judiciar: îi chemăm pe tineri și în fața noastră, a judecătorilor, să vedem cum arată unul care are creierul prăjit de la consum sau altul care s-a îmbogățit din vânzarea substanțelor interzise și să le mulțumim că datorită lor nu ne temem că vom deveni șomeri”