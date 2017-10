Consiliul Judeţean Cluj "se spală pe mâini" de levigatul de la Pata Rât şi pasează responsabilitatea în ograda altor instituţii

În urma deciziei de luni, levigatul de la Pata Rât îi va intoxica în continuare pe clujenii din Sânnicoară și Apahida.

“Facem licitaţie, facem expropriere de terenuri am identificat proprietarii, avem 4 proprietari pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. Trebuie să intrăm pe expropriere pe o perioadă de câteva luni. Vom face exproprierea, după ce o terminăm, vom aduce staţia de levigat. Poate fi adusă în 5 zile, e semnat contractul, dar nu avem unde s-o punem. Luni, în şedinţa de Consiliu Judeţean, vom începe procedurile de expropriere pentru 3.000 de metri pătraţi în zona unde s-a adunat levigatul, unde vom face fundamentul la viitoarea staţie. Staţia e pregătită, va fi adusă din Viena, când vom avea finalizată partea de fundaţie, vom aduce staţia”, spunea săptămâna trecută Tişe.

După doar patru zile, președintele CJ Cluj s-a răzgândit. Dacă Prefectul județului nu i-a aprobat instituirea stării de urgență, cheltuiala pentru o stație de levigat care “nu este prevăzută în contract cu constructorul” nu poate fi făcută, apreciază președintele CJ Cluj.

"Pentru că nu mai există nicio situație de urgență și nu a fost instituită starea de alertă, am oprit demersurile pentru exproprierea terenurilor pe care urma să montăm stația de osmoză inversă. Dacă nu avem situație de urgență, urmăm procedura standard și pentru levigat și pentru alunecare. O vom lua pas cu pas. Nefiind stare de urgență nu mai putem să facem cheltuială pe o stație de levigat care nu este prevăzută în contract cu constructorul. (...) Ar fi fost o cheltuială suplimentară de un milion de lei din bugetul Consiliului Județean. Singurii care pot interveni pentru poluare sunt cei de la Apele Române. (...) CIne este responsabil de poluare? Noi am preluat rampa să o închidem, în virtutea proiectului european am preluat Pata Rât, doar administrăm ce e acolo... până se stabilește cine este vinovat de poluare Apele Române iau măsuri de urgență, după care se îndreaptă împotriva poluatorului", a declarat în ședința de Consiliu Judeţean de luni președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj mai susține că instituția așteaptă un punct de vedere din partea Universității Tehnice, instituția care trebuie să determine cauza alunecării de teren din zona Pata Rât.

”Prefectura spune că nu este situație de urgență, deci nu putem interveni pe situații de urgență. Garda de Mediu ne-a amendat că de ce e poluare acolo. Dar, repet, poluarea e pe un teren privat, care nu ne aparține nici nouă, nici primăriei și atunci cine intervine în regim de urgență să elimine poluarea?”, explică Alin Tișe.

Întrebat de consilieri cine va interveni în aceste condiţii pentru eliminarea levigatului care poluează zona, Tişe a arătat că, potrivit prevederilor legale, ar trebui să intervină Apele Române, iar apoi această instituţie să se îndrepte împotriva poluatorului.