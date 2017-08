Experimentul benzilor dedicate. Viceprimarul Clujului recunoaște că acestea nu vor ajuta la fluidizarea traficului

Viceprimarul Dan Tarcea a explicat joi la un post de radio de ce la Cluj nu se va ajunge în situația de la București, unde, după o zi de la implementare, s-a renunțat la banda dedicată autobuzelor.

"Această decizie a fost luată la începutul anului de a face o bandă dedicată din Mărăști până pe Memorandumului. Au fost luni multe de studiu, de muncă, pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Nu am luat o decizie pripită, am informat din timp pe cei aflați în trafic. Am făcut-o într-o perioadă în care nu este aglomerație foarte mare pentru că este nevoie de cel puțin o lună ca cei care sunt implicați în trafic să se obișnuiască cu noile reglementări, cu încadrarea pe benzile corecte, pentru a evita ambuteiajele. Din păcate, foarte multă lume nu mai circulă după semnele de circulație, ci după ce a știut el, după instinct și recomand să se uite la semnele de circulație, chiar sunt foarte multe semne de circulație, și pe carosabil, și pe stâlp. Tocmai de aceia ne-am luat acest timp de o lună până la începerea școlii ca lumea să se obișnuiască, să se încadreze corect ca lucrurile să poată funcționa", a spus Tarcea.

El a amintit și de haosul creat în Piața Cipariu după implementarea benzilor dedicate.

"Să ne amintim cu banda din Piața Cipariu, unde două săptămâni după ce a fost dată în folosință a fost un haos, toată lumea ne spunea că am făcut o mare prostie, după 2-3 luni după ce au învățat să se încadreze corect, lucrurile în zona respectivă merg foarte, foarte bine, nu mai există ambuteiaje și niciun fel de conflict între pietoni și șoferi", a mai spus viceprimarul.

Tarcea a recunoscut, în schimb, că "aceste benzi nu vor ajuta la fluidizarea traficului în general, vor ajuta la fluidizarea transportului în comun".

"În Piața Cipariu, timpul mediu pe cursă a scăzut cu 15%. Din primele date pe care le avem de la Compania de Transport în Comun, în Piața Cipariu avem o scădere a timpului mediu de 8 minute pe cursă pentru această bandă dedicată între Biserica Sf. Petru și Primărie, dar încă nu este relevantă pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă în condiții de trafic aglomerat", a mai spus Tarcea.

Când vor putea taximetriștii să circule pe banda dedicată?

"Trebuie să organizăm o întâlnire cu reprezentanții taximetriștilor pentru a stabili niște reguli înainte să circule pe aceste benzi dedicate, pentru a nu bloca banda. Gândiți-vă că vine un taximetrist să aștepte un client 3 minute. Autobuzul ce face 3 minute? Taximetriștii sunt asimilați ca și transport public. Eu m-aș bucura ca foarte multă lume să folosească mijloacele de transport în comun și taximetrele pentru că nu vine cu mașina personală în oraș, nu ocupă un loc de parcare, nu blochează o bandă. Pe viitor și taximetrele vor merge pe benzile dedicate mijloacelor de transport în comun, e clar, cu anumite condiționări. Una din ele va fi cu siguranță că vor putea merge pe ele dacă vor fi doar cu client și cu aparatul de taxare pornit. Ca și alternativă, analizăm posibilitatea să le dăm voie taximetrelor să parcheze pe strada Memorandumului după ora 23.00 sau între orele 23.00 și 04.00", a conchis viceprimarul.