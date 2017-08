Câți bani au plătit organizatorii Untold pentru a închiria Cluj Arena

Stadionul Cluj Arena a fost închiriat de către organizatorii festivalului Untold pentru 19 zile contra sumei de 15.000 de lei pe zi. Un calcul simplu arată că pentru cele 19 zile Consiliul Județean Cluj, în proprietatea căruia se află stadionul, a încasat 285.000 de lei (63.333 de euro).

La acești bani se mai adaugă 30.000 de euro refacerea gazonului plus banii pentru utilități.

Potrivit Consiliului Județean, banii pentru închirierea stadionului au fost plătiți integral.

Anul trecut, organizatorii Untold au plătit o chirie totală de 200.000 lei pentru Cluj Arena pentru 20 zile.

De cealaltă parte, pentru închirierea Parcului Central, Casinoului, Sălii Polivalente și pentru întreținerea parcului, organizatorii Untold au plătit la Primărie suma de 324.135 de lei + TVA.

Închiriere Parc Central - 44.944 de lei plus TVA

Casino - 6.800 de lei plus TVA

Sala Polivalentă - 188.916 lei din care 50.000 de lei utilităţi plus TVA

Întreţinere Parc Central RADP Cluj - 83.475 de lei plus TVA

Anul trecut, organizatorii Untold au plătit 34.096 lei pentru Parcul Central (4 zile) și 96.000 lei pentru Sala Polivalentă (12 zile).

Peste 330.000 de persoane au participat la ediţia din acest an a festivalului Untold.