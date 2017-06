Alain Delon, după ce a primit premiul TIFF pentru întreaga carieră: Nu se aşteaptă până când actorul pleacă?

Alain Delon a participat, sâmbătă seara, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca la gala de închidere a TIFF, unde a primit premiul pentru întreaga carieră, pentru contribuţia sa artistică excepţională.

Premiul i-a fost înmânat actorului de către actriţa Oana Pellea.

”Toată viaţa mea am avut şansa să fac aşa cum am considerat şi să am meseria pe care mi-am dorit-o. Am cea mai frumoasă meserie din lume. La un premiu pentru întreaga carieră aştepţi până când actorul pleacă, nu?”, s-a întrebat actorul.

Tot în cadrul galei de închidere, actriţa Tora Vasilescu a primit premiul de excelenţă al TIFF, pentru meritele sale artistice şi pentru contribuţia adusă cinematografiei româneşti.