Concert de manele cu sala în picioare la TIFF. Dan Bursuc: Cluj, de la anul vom fi permanent alături de voi – VIDEO

”Sunteţi un public extraordinar. De la anul vom fi permanent alături de voi. Ne-aţi făcut să ne simţim regeşte”, a declarat la finalul concertului Dan Bursuc.

“Muzica nu are culoare. Muzica cântată pentru cei care acceptă genul acesta muzical e binevenită, pentru ceilalţi, doar rămâne s-o comenteze cum vor ei. Multă lume e curioasă să vadă viaţa unor manelişti, succesul lor, felul cum se desfăşoară ei, şi cu riscuri şi cu satisfacţii”, a mai spus impresarul.

Publicul a ovaţionat la final, a dansat şi i-a aplaudat pe cântăreţii lui Dan Bursuc. ”Publicul te face fericit”, a mai scris Dan Bursuc pe pagina de Facebook.

Tudor Giurgiu, organizatorul TIFF, a postat pe Facebook un videoclip de la finalul proiecţiei.

”Nebunie, haos, dans, energie la The New Gypsy Kings/Regii manelelor. Casa de Cultură a Studenţilor it's on fire la concertul Kana Jambe. And, on the top, în timp ce filmam, un voluntar m-a avertizat politicos «va rog sa nu filmaţi, nu e voie». M-am dat deoparte şi am filmat totuşi bucuros”, a scris regizorul.

“Mă bucur că şi într-un context de genul acesta sunteţi aici. Din punctul meu de vedere, toţi sunt artişti. Fiecare are publicul lui, fiecare are nişa lui. Şi aşa cum o piesă de teatru, o comedie, are nişa ei de public, cum are drama, aşa şi muzica de manele are publicul ei şi fiecare artist are publicul lui. Lumea pe care aţi văzut-o în film e mult mai dură în realitate”, a spus la finalul proiecţiei regizorul Liviu Tipuriță.

Regizorul și producătorul Liviu Tipuriță este membru al Academiei Britanice de Film și Televiziune și al Directors Guild of Great Britain. Documentarul Gypsy Child Thieves i-a adus în 2010 o nominalizare la Premiile BAFTA, iar în 2003 a câștigat Premiul George Polk pentru jurnalism de televiziune.

Instrumentist, compozitor și unul dintre cei mai prolifici producători de manele, Dan Bursuc este peședintele Asociației Muzicanților și Lăutarilor Rromi din România, conduce o casă de discuri și a colaborat cu nume importante din industria muzicală. Este inițiatorul proiectului Kana Jambe, formația inclusă în documentarul lui Liviu Tipuriță.

Regii manelelor – synopsis

Filmul descrie ascensiunea spectaculoasă a manelelor şi istoria incredibilă a starurilor din industrie, care pot câştiga şi 20.000 de euro pe seară.

Etnia romă este una dintre cele mai marginalizate şi sărace din Europa, iar produsul ei de export cel mai faimos a fost mulţi ani muzica tradiţională. Dar acum un nou gen de muzică ţigănească, maneaua, devine tot mai popular. Genul este controversat şi cântăreţii tradiţionali, precum celebrul Taraf al Haiducilor, pretind că manelele îi scot din industrie, distrugând în acelaşi timp brandul muzicii ţigăneşti.