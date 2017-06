Decizie în premieră luată de Primăria Cluj: "Nu mai emitem niciun fel de autorizație de construire"

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a spus marți dimineața la un post de radio că Primăria a decis să nu mai elibere niciun fel de autorizații de construire pentru strada Bună Ziua.

Întrebat dacă cei din Guvern au decis transferarea străzii la Primăria Cluj-Napoca, Tarcea a spus că nu are "nicio noutate".

"De la Compania de Drumuri nu am nicio noutate despre strada Bună Ziua. Nu avem nicio noutate. Și acolo am făcut solicitarea să ne dea strada, avem deja mai bine de 6 luni de când am făcut solicitarea. Am și dat o hotărâre de Consiliu Local în care ne-am arătat disponibilitatea de a o prelua. Cred că este o chestiune de timp până când această stradă va veni la noi. Din păcate, ne împiedică și ajungem la un an. Ni se termină și mandatul și nu putem face ceea ce ne-am propus. Și aici, cu toate că avem disponiblitatea să o facem, birocrația și lipsa de interes a unor funcționari din statul acesta ne face să întârziem și să demarăm tare greu anumite proiecte", a spus Tarcea.

Viceprimarul Clujului a făcut o declarație bombă în ceea ce privește această stradă: Primăria Cluj-Napoca nu mai eliberează nicio autorizație de construire aici.

"În momentul de față nu se mai emite niciun fel de autorizație pe strada Bună Ziua pentru că este încărcată deja foarte mult și până în momentul lărgirii străzii nu vom putea și nu vom mai emite niciun fel de autorizație de construire. Cele care au autorizații își urmează cursul și vor fi finalizate pentru că studiul de trafic care a fost făcut acolo a ținut cont de acele autorizații de construire care au fost emise", a mai spus Tarcea.

La începutul anului, Primăria Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind modernizarea şi extinderea străzii Buna Ziua.

În acest sens, Primăria a propus două variante de lucru: 3 benzi de circulaţie (2 dintre acestea cu sens de mers înspre Calea Turzii), pistă de biciclete și două trotuare sau 4 benzi de circulaţie (2 trotuare).

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, 55,6% dintre clujenii care au transmis primăriei punctul lor de vedere, au optat pentru varianta I dintre proiectele propuse, anume: 3 benzi de circulație (2 dintre acestea cu sens de mers înspre Calea Turzii), pistă de biciclete, 2 trotuare (lățime trotuar 2m, lățime bandă carosabil 3,25m, pistă bicicliști 2,25m).

