Discuţii despre soluţii de trafic pe Bună Ziua, strada Guvernului. Ce vrea Primăria? Ce se poate face în realitate?

Primăria Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind modernizarea şi extinderea străzii Buna Ziua.

În acest sens, Primăria a propus două variante de lucru: 3 benzi de circulaţie (2 dintre acestea cu sens de mers înspre Calea Turzii), pistă de biciclete și două trotuare sau 4 benzi de circulaţie (2 trotuare).

Potrivit Primăriei, fiecare variantă presupune aliniamente de arbori.

De asemenea, pentru decongestionarea traficului în zonă, Primăria Cluj-Napoca îşi propune în perioada următoare şi amenajarea a două sensuri giratorii: la intersecţia străzilor Bună Ziua – Măceşului – Trifoiului şi la intersecţia străzilor Calea Turzii – Mihai Românul.

“Etapa consultarii publice are loc în perioada 21 februarie – 7 martie. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni sau la orice primarie de cartier”, spun reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Marţi, primarul Emil Boc a declarat la un post de radio că Bună Ziua se află în proprietatea Guvernului României.

“Eu nu am vorbit niciodată de trei benzi pe Bună Ziua. Am spus că există un proiect. Varianta cu trei benzi era o variantă de lucru pe care o avea Primăria fără să ştim exact situaţia terenurilor, dacă putem să facem sau nu trei benzi, patru benzi. Nu aveam încă inventarierea terenurilor. E bine să îi consultăm pe oamenii care locuiesc acolo cum vor ei mai bine să arate. Nu opţiunea mea este cea care trebuie să conteze la final. Ambele variante au avantaje şi dezavantaje. Va fi o dezbatere publică. Ca să avem această dezbatere publică am muncit 6 luni de zile. Bună Ziua este încă în proprietatea Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor. Sper ca Guvernul Grindeanu să pună pe ordinea de zi într-o şedinţă cât mai apropiată pentru a o putea prelua. Culmea, noi cerem să luăm o povară financiară de pe umerii Guvernului. Strada trebuie întreţinută, reparată, deszăpezită. Toate aceste lucruri, după ce trece în proprietate, le va face Primăria. Noi suntem interesaţi să o putem moderniza pentru că noi nu putem pune niciun ţăruş acolo câtă vreme nu suntem proprietari ca autoritate locală. Sper ca aceste lucruri să se deblocheze. Este o chestiune de bun simţ”, a spus Boc.