Începe TIFF 2017! Număr record de bilete vândute în avans și proiecții pe cel mai mare ecran din România. Unele proiecţii, SOLD OUT

Până pe 11 iunie, publicul se va bucura de sute de filme, concerte, expoziții, workshop-uri, dezbateri și lansări. Vânzările de bilete au înregistrat un record anul acesta: până în dimineața de 2 iunie, s-au vândut cu 170% mai multe bilete în avans decât în 2016, iar unele proiecții sunt deja sold-out.

În Piața Unirii Open Air a fost instalat cel mai mare ecran în aer liber din istoria festivalului și unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.

Primul film proiectat pe acest ecran este “Regele Belgiei/ King of the Belgians”, comedia spumoasă care urmărește aventurile unui rege belgian prin țările balcanice. Sirenele de la Marea Neagră, corul feminin din film, aduce în concert câteva dintre cele mai bune voci din corurile faimoase ale Bulgariei, alături de Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în țara vecină. Alături de ele, vor urca pe scenă la deschidere regizoarea Jessica Woodworth, protagonistul filmului - Peter Van den Begin, și actorul Titus de Voogdt.

Pe 3 iunie, va fi inaugurat noul program al TIFF, dedicat tehnologiei viitorului în cinema: InfiniTIFF, în fosta Casă de Modă din Cluj (George Barițiu, 4-6). Spectatorii vor putea testa echipamente de ultimă oră și urmări cele mai noi filme realizate în Virtual Reality. Totodată, vor fi printre primii care vor trăi experiența Doom Room, o instalație interzisă celor sub 18 ani, adusă în avanpremieră din Danemarca.

Șase persoane vor intra simultan în jocul de auto-descoperire propus de instalația care include elemente performative și VR. InfiniTIFF cuprinde și cinema interactiv, workshop-uri, întâlniri cu vloggeri cunoscuți, expoziții, vizionări de scurtmetraje și clipuri Youtube.

Tot sâmbătă, britanicii care au umplut săli uriașe din Londra, Public Service Broadcasting, își aduc show-ul muzical și vizual spectaculos la Casa de Cultură a Studenților, de la 19.00.

În week-end, spectatorii TIFF, mari și mici, se pregătesc pentru două zile de jocuri, muzică și filme la Castelul Banffy de la Bonțida. Pe 3 și 4 iunie, între 12:00 și 17:00, copiii vor avea de ales între zeci de ateliere gândite special pentru ei. Vor învăța să cânte la frunză, să pregătească dulceață de căpșuni, să construiască folosind materiale găsite în natură, să picteze pe ceramică sau să acorde primul ajutor. Seara, de la 21.45, începe distracția pentru cei mari: sâmbătă, vor putea urmări pe ecran mare Roar: Sub asediul fiarelor, considerat „cel mai periculos film făcut vreodată’’, iar duminică, Metropolis, distopia regizorului expresionist Fritz Lang în 1927, va fi acompaniată live de orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului german Stefan Geiger.

Cei mici au deschis seria de proiecții, în prima zi de festival, cu primele filme din EducaTIFF, iar în zilele următoare îi așteaptă ateliere, seminarii de critică de film și alte surprize.

Luni, pe 5 iunie, de la ora 21:45, la Casa de Cultură a Studenților va rula “Petrecerea/ The Party”, urmând ca fondurile obținute în urma vânzării biletelor să fie investite în utilarea Secției de arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Cel mai nou film regizat de Sally Potter este o satiră la adresa elitei metropolitane britanice și a avut premiera în competiție la Berlin.

“Două lozuri” va fi proiectat în cadrul unui eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere miercuri, pe 7 iunie, de la ora 19:30, la Cinema Mărăști. Premiera mondială a filmului a avut loc anul trecut, la TIFF.

Printre noutățile ediției se numără secțiunea dedicată exclusiv adulților. Carte Blanche Viva Erotica aduce filme ,,fără perdea’’ din programul Viva Erotica Festival din Helsinki.

Cinefilii se vor delecta cu copiile pe 35 mm sau 16 mm ale clasicelor “Diavolul în doamna Jones/ The Devil in Miss Jones” (1973), regizat de Gerard Damiano (Premiul pentru întreaga activitate oferit de Adult Film Association of America în 1989), sau “Mano Destra”, un studiu erotic cu două lesbiene.

Ajunge la Cluj “Sensuela”considerat „cel mai ciudat film finlandez făcut vreodată”, dar și povestea care a făcut multă vâlvă la momentul lansării – „Femeia electrică/ Randy”. ”Wet Dreams” (1974) este o compilație de nouă filme despre sex semnate, printre alții, de Max Fischer, Lasse Braun sau Nicholas Ray, iar mixul ”Candy Store” include scurtmetraje din arhiva festivalului finlandez.