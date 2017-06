O profesoară din Turda, sancţionată după ce a recomandat elevilor un film cu scene gay

Profesoara a explicat că ea recomandă acel film de foarte mulţi ani elevilor pentru ca aceştia să înveţe mai uşor conceptul de simbolism. Aceasta a mai declarat ca se va adresa unui avocat, dar şi Inspectoratului Şcolar al Judeţului Cluj, scrie news.ro.

"Am recomandat elevilor mei acest film pentru a se familiariza cu atmosfera în care se va naşte simbolismul, care face obiectul studiului nostru în clasa a X-a, doar că noi studiem simbolismul numai reprezentat de George Bacovia. Era o mică «extensie». Recomand acest film de 10 ani”, explică profesoara.

Părintele unui copil o acuză pe profesoară că „le-a dat temă pentru acasă să vizioneze filmul «Total Eclipse», un film cu homosexuali, cu scene de sex şi săruturi între bărbaţi”, reclamantul fiind de părere că prin această temă „copiii sunt îndrumaţi spre homosexualitate”.

"Nu a venit să vorbească cu mine acest părinte. Şcoala a făcut o comisie de disciplină pentru o investigaţie, eu am depus o motivaţie pentru a arăta raţiunile pentru care am recomandat filmul, a existat o evaluare a psihologului, elevii au fost chestionaţi de trei ori şi tot dosarul a ajuns la consiliul de administraţie al şcolii. […] Totul a fost secret şi mi s-a comunicat rezultatul. S-a votat secret şi majoritatea a decis că sunt vinovată. Vinovăţia a fost formulată voalat, astfel încât să nu se pună problema homosexualităţii, dar am fost acuzată de imoralitate, de faptul că nu am promovat valori morale potrivite cu timpul în care trăim şi am mai fost acuzată că am adus un prejudiciu de imagine pentru liceu. Această reacţie a declanşat în mine absurdul. Nu am înţeles ce trebuie să fac. Nu ştiu ce să le mai arăt elevilor. Trebuie să supun Consilierilor locali orice material pe care vreau să îl folosesc?”, spune profesoara Adela Stan.

Întrebată, conducerea şcolii a explicat ca filmul „Eclipsă totală” a fost catalogat de CNA drept un film 18+.

"A fost înregistrată la secretariat o sesizare cu privire la acest caz. Am urmat demersul legal. Noi am încercat să analizăm, comisia de cercetare disciplinară a înaintat un raport către Consiliul de Administraţie, care a analizat raportul şi a luat acea decizie. Acest film, aşa cum apare şi pe arhiva CNA, a fost catalogat pe categoria 18+ şi considerăm că nu este potrivit şi adaptat vârstei”, a declarat Alexandra Zamfir, directoarea Colegiului Naţional "Mihai Viteazul”.

Inspectoratul Şcolar Județean Cluj a declarat că se vor ocupa de acest caz.

"Conform metodologiei, ei trebuie să ne trimită sancţiunea pe care au dat-o. Responsabilitatea le aparţine pentru ceea ce au stabilit. Dacă doamna profesoară consideră că sancţiunea o neîndreptăţeşte, ea poate contesta, iar noi vom face o comisie pentru a da un punct de vedere. Personal, nu ştiu dacă era sau nu necesară sancţiunea. Recunosc, nu am văzut filmul”, a declarat Valentin Cuibus, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.