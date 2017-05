Andrei Sovereşan, tânărul care urmează să alerge de la Sighet până la Dunăre, locul 3 la Maratonul Apuseni

Conform organizatorilor, în acest an a fost un număr record de participanţi ce au alergat pe un traseu montan aflat în zona cuprinsă între staţiunea Muntele Băişorii din judeţul Cluj şi satele de munte Săgagea şi Belioara din judeţul Alba.

"Este a şaptea ediţie a Maratonului Apuseni care se organizează în staţiunea Muntele Băişorii. Am avut peste 1.800 de înscrişi, dar am putut să validăm doar 1.500 de persoane, aproximativ 300 la maraton, circa 600 la semimaraton, până în 400 la cros şi 200 la categoria «family», chiar o prezenţă record. An de an creşte numărul participanţilor, chiar dacă alergarea montană, momentan, este caracterizată de competiţie, în sensul că sunt foarte multe evenimente de alergare montană, care au apărut peste tot în ţară ", a declarat, la finalul competiţiei, Anca Berlo, PR-ul evenimentului.

Potrivit acesteia, evenimentul de la Muntele Băişorii se desfăşoară sâmbătă şi duminică şi propune nu doar competiţiile de alergare montană.

La masculin, ediţia din acest an a probei de maraton a fost câştigată de Bălan Nicolae, urmat de Florin Munteanu şi Andrei Sovereşan, în vreme ce la feminin distanţa de circa 43 de kilometri a fost parcursă în cel mai scurt timp de Dana Marin, urmată de Viorica Mălai şi Crina Buzgan.

