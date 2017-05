Armand Assante, prințesa Clotilde Courau și nume mari ale filmului românesc, printre invitații TIFF

Spectatorii îl vor revedea alături de Răzvan Vasilescu, la 10 de ani de la întâlnirea memorabilă din "California Dreamin", într-un fantasy horror filmat în România, "The Wanderers".

„Există ceva mai real și mai înfricoșător în Transilvania decât vampirii”, anunță sinopsisul filmului regizat de Dragoș Buliga și arătat în premieră mondială la Cluj. Publicul va recunoaște câteva dintre cele mai frumoase locații de filmare din țară - Biertan, Sibiu, Sinaia (Pelișor) Doftana, Sighișoara sau București. Vedetele filmului se vor întâlni cu publicul la TIFF.

Trei dintre titlurile de referință ale cinematografiei românești de dinainte de 1989 vor fi prezentate la TIFF. La proiecțiile speciale programate pe 9 și 10 iunie vor lua parte câțiva dintre cei mai apreciați actori ai generației de aur. În onoarea actriței Tora Vasilescu, distinsă în acest an cu Premiul de Excelență, filmul "De ce trag clopotele, Mitică?" (r. Lucian Pintilie, 1981) va avea parte de o proiecție de gală vineri, 9 iunie, de la ora 17:00, la Cinema Victoria.

Publicul va avea ocazia să-i revadă împreună, după mai bine de 40 de ani, pe Ion Dichiseanu, Violeta Andrei, Dan Nuțu și Ileana Popovici, în filmul "1oo de lei" (1973), regizat de Mircea Săucan. Lungmetrajul nu a reușit să treacă de cenzura epocii și nu fost niciodată prezentat publicului în varianta originală. Evenimentul va avea loc sâmbătă, pe 10 iunie, de la ora 12:30, la Cinema Victoria.

"Să mori rănit din dragoste de viață" (1983), una dintre operele remarcabile stilistic semnate de Mircea Veroiu, va fi proiectată la Cinema Victoria, pe 10 iunie, de la ora 17:15. Se vor întâlni cu publicul, cu acest prilej, actorii Tora Vasilescu și Gheorghe Visu.

O vedetă a cinema-ului indian, regizorul S.S. Rajamouli își va prezenta continuarea blockbuster-ului "Baahubali: The Conclusion", franciza indiană cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Rajamouli este unul dintre cei mai influenți și premiați regizori din țara sa. În 2012, a primit titlul „Entertainer of The Year” la Star World India, iar anul trecut - distincția Padma Shri, una dintre cele mai înalte oferite de statul indian. Actrița Alexandra Borbely, împreună cu producătorul Andras Muhi, membru al juriului competiției, vor vorbi despre filmul premiat recent cu Ursul de Aur, "Despre trup și suflet/ On Body and Soul", prezentat în Ziua Maghiară.

Cineastul francez Arnaud des Pallières va fi celebrat în secțiunea 3x3 și va sosi la Cluj alături de soția sa, scenarista Christelle Berthevas. Omagiat în aceeași secțiune va fi și multi-premiatul cineast sloven Damjan Kozole, desemnat anul trecut Cel mai bun regizor la Karlovy Vary 2016 pentru "Nightlife". Aceeași secțiune va prezenta trei dintre filmele cu totul neobișnuite ale regizoarei ucrainene de origine română Kira Muratova. Szabolcs Hajdu vine de la Karlovy Vary cu "It’s Not the Time of My Life", distins cu Globul de Cristal.

Invitată în juriul competiției TIFF, actrița Clotilde Courau, Prințesă de Veneția și Piemont, va putea fi văzută și în "În umbra femeilor/ L’Ombre des Femmes". Alături de ea vor juriza influenta producătoare britanică Elizabeth Karlsen (Carol, Youth, The Neon Bible, Byzantium, Made in Dagenham), criticul de film Geoff Andrew (Sight & Sound), producătorul Andras Muhi și regizorul Marian Crișan.

În juriul Zilelor Filmului Românesc vor fi criticul Jonathan Romney (Film Comment, The Observer, Sight & Sound și Screen Daily), Marcin Pienkowski, directorul artistic al T-Mobile New Horizons IFF din Wroclaw, și Corina Șuteu, consultant cultural internațional, fost Ministru al Culturii.

Vor sosi la Cluj și Margita Gosheva (Glory), membră a juriului TIFF 2016, cineastul japonez Daisuke Miyazaki, britanicul Francis Lee și actorul Alec Secăreanu (God’s Own Country). Delegații importante din țările invitate în Focus Slovenia și Focus: Young Austrian Cinema vor ajunge la Cluj în perioada festivalului.