EXCLUSIV. Banchet care se putea termina tragic. Un tânăr băut a intrat cu mașina pe terasa Grand Hotel Italia. Reacția prietenilor, după ce un angajat a chemat poliția: "Ești o proastă! Îi cunosc pe patroni. Banii nu sunt o problemă"

Distracție mare luni seara la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Cluj. Absolvenții Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca au închiriat o sală pentru a-și serba banchetul.

Spre finalul serii, amețit de băutură și după o ceartă cu prietena, povestesc martorii, un tânăr, Alex, s-a suit la volanul mașinii, un Hyundai, și a intrat cu mașina fix pe terasa dinspre partea lateral stânga a hotelului, fără să țină cont că atât colegi de-ai lui și alți tineri de la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai (care își serbau, de asemenea, banchetul într-o altă sală) se aflau pe terasă.

Din fericire, nu a fost nimeni rănit, dar în momentul în care tânărul a vrut să scoată mașina de pe terasă a lovit doi stâlpi de marmură și a spart mai multe ornamente.

Angajații hotelului au sunat la Poliție, iar colegii băiatului au făcut scut comun și i-au sărit în apărare, după care au început să se certe cu cea care a chemat Poliția.

Redăm o parte din discuție:

Tânără: Ești o proastă. De ce ai sunat la Poliție?

Angajat hotel: Cum vorbești așa? Nu ți rușine?

Tânără: Nu mi deloc rușine. Puteți toți să tăceți că nu aveți dreptul să vorbiți. Știu că nu ești nimeni aici, îți știu șefii, îi cunosc pe patroni, tu ești un nimeni. Banii nu sunt o problemă. Părinții noștri îi cunosc pe patroni.

Alt angajat: Ce șmecheră.

Tânără: Poți să pleci de aici, puteți să plecați toți de aici.

În momentul în care au ajuns polițiștii de la Rutieră la fața locului, proprietarul mașinii, Alex, printre lacrimi, nu a recunosc că el a fost cel care a condus mașina.

"Nu știu cum a ajuns mașina pe terasă. Nu este stilul meu. Nu am condus eu mașina. Cineva mi-a luat cheile. Nu îmi explic cum a ajuns mașina pe terasă. Nu am făcut-o eu", a spus Alex.

Polițiștii i-au cerut permisul.

"Nu îl am la mine. A fost singura zi în care a fost banchetul și nu am vrut să am prea multe acte la mine", a mai spus tânărul.

Între timp, la fața locului și-au făcut apariția și părinții, care le-au spus polițiștilor "să o lase mai moale cu întrebările" pentru că băiatul lor "nu ar fi destul de coerent".

Monitorul de Cluj a cerut o reacție de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, care până la momentul publicării materialului nu a sosit.