În cât timp vom zbura direct de pe Aeroportul Cluj spre SUA

Directorul Aeroportului Internaţional Cluj, David Ciceo, este optimist şi spune că în 5-6 ani vom avea zboruri directe către oraşe din Statele Unite ale Americii.

“Direct, în momentul de faţă, nu putem pentru că nu ne permite lungimea pistei. Pista actuală de 2100 metri are capacitate portantă pentru Boeing 747, aproximativ 400 de tone, dar nu este lungimea suficientă. Odată cu devierea râului Someş, vom avea o pistă de aproximativ 3400 de metri şi vom avea zboruri directe Cluj-New York pentru că avem potenţial suficient. Doar pista ne împiedică, potenţial avem. Noi suntem convinşi, având în vedere că doar o porţiune din Someş mai trebuie deviată, eu estimez că în 5-6 ani vom avea zboruri directe Cluj-New York”, a spus Ciceo la o emisiune la postul de televiziune NCN.

El a explicat că partea de Someş dinspre oraş şi înspre Apahida este deviată, rămând doar porţiunea din mijloc „care ne interesează”.

„Potenţial pentru zborurile intercontinentale este dovedit şi de zborurile foarte bune pe care le avem la Dubai şi Tel Aviv. Din analizele noastre Cluj-New York, Cluj-Montreal, ar fi cele mai fezabile şi garantăm că odată cu inaugurarea pistei de 3400 metri vom inaugura şi aceste zboruri”, a mai spus directorul aeroportului clujean.

Cât despre investiţii, Ciceo a spus:

“S-ar putea să avem şi un terminal cu burduf, dar pe foarte multe aeroporturi avionul Boeing 747 nu te duce la burduf, dar nu va fi o problemă să avem un terminal cu burduf. Ne gândim deja la un nou terminal, capacitatea actuală duce până la aproximativ 3,5 milioane de pasageri. Am început să extindem platformele de parcare aeronave, continuăm cu dezvoltarea infrastructurii. Avem o creştere importantă a traficului pe aeroport. În 2016, am avut 1,8 milioane depasageri. În 2017, avem 7 destinaţii noi şi ne aşteptăm la o creştere a traficului de cel puţin 50%. Vom avea cel puţin 2,7 milioane de pasageri. În aprilie 2017 faţă de 2016, avem 100.000 de pasageri în plus, o creştere cu peste 79%. 25.000 de pasageri doar pe zborurile interne, datorită competiţiei şi companiilor aeriene. Avem creştere importantă şi pe zborurile internaţionale. În configuraţia actuală, aeroportul îşi atinge limitele în aproximativ 3 ani. În prezent, putem să reamenajăm, moroc că avem termina pe structur metalică, dar deja avem planuri să pregătim capacitatea viitoare de aproximativ 7-8 milioane de pasageri. Ne trebuie un nou terminal de pasageri, înseamnă că ne trebuie parcare aeronave, ne trebuie bretele. Aeroportul e foarte greu de relocat. Ar fi fost preferabil să fie în afara oraşului, dar nu asta este problema”, a mai spus Ciceo.

Potrivit lui Ciceo, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj va avea în 2017 venituri proprii de 22 milioane euro.