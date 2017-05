Alain Delon vine la TIFF 2017

Figură emblematică a marelui ecran, starul francez a cucerit inimile publicului în epoca de aur a cinematografiei europene, fiind considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați ai tuturor timpurilor.

Pentru contribuția sa artistică excepțională, TIFF îi va acorda în acest an marelui actor Alain Delon Premiul pentru întreaga carieră. În onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piața Unirii va găzdui o proiecție specială a filmului Afacerea Pigot/ Pour la peaud’unflic(1981), thriller-ul regizat de Alain Delon, avându-l pe îndrăgitul actor francez și în rol principal.

„Mă bucur că şi în acest an îi vom putea oferi publicului nostru drag o întâlnire excepţională cu o legendă a cinema-ului mondial. Alain Delon este un actor iubit, admirat de multe generaţiişi cred că participarea lui la această ediţie a festivalului va fi un moment de vârf, care va rămâne în inimile tuturor”, declară Tudor Giurgiu, președintele festivalului.

Cu o carieră impresionantă și peste 100 de interpretări memorabile, actorul, producătorul, scenaristul și regizorul Alain Delon (81 de ani) aniversează anul acesta 60 de ani de la debutul său în cinematografie.Șase decenii în care a strălucit pe marile ecrane în pelicule care au făcut istorie.Rocco și frații săi(1960), În plin soare (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Laleaua neagră(1964), Samuraiul(1967), Borsalino (1970), Notrehistoire (1984) sau Pe cuvânt de polițist(1985) sunt doar câteva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.

S-a născut la data de 8 noiembrie 1935 și nimic din copilăria tulbure sau din adolescența plină de peripeții a artistului nu oferea indicii despre succesul răsunător pecare avea să-l cunoască în jurul vârstei de 23 de ani. Frumusețea magnetică și farmecul personal au făcut ca actorul să fie curtat încă de la începuturi de industria hollywoodiană, însă, deși i s-a oferitșansa de a fi distribuit într-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide să-și înceapă cariera în Franța, unde se lansează în 1957 înQuand la femmes'enmêle(r. Yves Allégret).În 1958, în Christine,joacă pentru prima dată alături de Romy Schneider, fermecătoarea actriță ce avea să-i devină, ulterior, logodnică.

După rolul din Ghepardul(r. Luchino Visconti), în 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima dată la Globul de Aur. În 1977 a ajuns pe lista favorițilorla Premiile César pentru rolul principal din Mr. Klein (r. Joseph Losey), iar interpretarea din Notre Histoire (r. Bertrand Blier) i-a adus în 1985premiul pentru cel mai bun actor. Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific în 1995, iar în 2005 a fost numit Ofițer al Legiunii de Onoarede către preşedintele Jacques Chirac, pentru contribuţia sa la arta cinematografică.

Rebelul enigmatic al cinematografiei franceze a colaborat, de-a lungul carierei sale, cu nume precum Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni şi Louis Malle, iar meritele i-au fost recunoscute, în nenumărate rânduri, de marile festivaluri. Dintre toți cineaștii iluștri alături de care a lucrat,Delon în consideră însă pe Jean-Pierre Melvillecel mai bun regizor al tuturor timpurilor. Cercul roșu/ Le cerclerouge (1970), în care actorul interpretează rolul unui criminal proaspăt eliberat din închisoare, gata să comită o nouă infracțiune, se va bucura de o proiecție specială laTIFF, în cadrul Retrospectivei Jean-Pierre Melville.

Alain Delon a devenit un simbol al masculinității și a inspirat, de-a lungul timpului, nu numai industria de fashion&beauty, ci și cultura pop. Are propria linie de accesorii și parfumuri de lux și apare pe coperta albumului The Queen is Dead al celor de la The Smiths. Beautiful Killer, piesa Madonnei de pe albumul MDNA, e un tribut adus actorului.