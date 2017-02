Clujeanca Dana Gârbovan, viitorul ministru al Justiției?

Premierul Sorin Grindeanu a promis miercuri că va anunța numele viitorului ministrul al Justiției, care va preluat portofoliul într-un moment extrem de delicat datorită ordonanței de urgență 13 dată de fostul ministrul, Florin Iordache, care a făcut ca sute de mii de oameni să iasă în stradă și ca guvernul să revină ulterior cu o ordonanță de abrogare.

Numeroase nume sunt vehiculate pentru a prelua acest portofoliu, iar printre favoriți se numără președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), Dana Gârbovan. De altfel, luni seară, chiar premierul Sorin Grindeanu a afirmat într-o emisiune televizată că a vorbit cu aceasta despre o posibilă numire.

”E o doamnă cu care am avut o discuție, dar am avut și cu alții, fiind președintele Uniunii Judecătorilor. Anunțul îl voi face miercuri. Și mâine am programate întâlniri, vom veni cu o soluție care va fi de necontestat”, a precizat Sorin Grindeanu.

Cum a ieșit Dana Gârbovan în evidență

În 2016, șefa Uniunea Națională a Judecătorilor din România a avut câteva comunicate, unele critice la adresa ambasadorului SUAsau reacții întârziate în cazul votului de privind neînceperea urmăririi penale a ex-vicepremierului Gabriel Oprea.

În 21 septembrie anul trecut, la două zile după votul din Senat, când parlamentari ai PSD, ALDE și UNPR au blocat începerea urmăririi penale a ex-vicepremierului Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpă, Uniunea Națională a Judecătorilor din România a spus că subiectul ar fi fost tratat „cu superficialitate și lipsă de profesionalism” atât de Camera Superioară, cât și de DNA.

Ca argument pentru tratamentul nediferențiat aplicat celor două instituții, UNJR invocă o formulare din comunicatul emis de DNA după votul din Senat, comunicat în care anchetatorii atrăgeau atenția că ancheta penală se blochează, iar actul de justiție nu mai poate fi înfăptuit.

De asemenea, în octombrie, UNJR alături de Asociația Magistraților din România au criticat printr-o scrisoare deschisă afirmațiile făcute de ambasadorul SUA la Bucuresti. Despre afirmațiile lui Hans Klemm, cele două asociații susțin că „aduc o gravă atingere imaginii justiției și bunei funcționări a democrației în România.”