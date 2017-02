Florin Estefan, directorul Operei din Cluj, iese la atac: ”Românii au talent” este dedicat amatorilor. Paula Rad nu a fost niciodată la audiții

Concurenta a interpretat „O mio babbino caro”, din opera „Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini.

Paula, în vârstă de 28 de ani, spune că lucrează ca femeie de serviciu după 11 ani de canto și o încercare eșuată de a intra la Opera Națională. „Practic cânt, sunt liber profesionist, dar nu am reuşit la Operă, ceea ce îmi doresc foarte mult, pentru că ştiu că am 11 ani de canto şi merit să am un loc. Din nefericire, asta e, sper să poată să mi se schimbe viaţa, pentru că îmi doresc foarte mult să ajung acolo, pe scenă”, a adăugat Paula. Ea a povestit că anul trecut la Operă a fost întrebată cât este dispusă să aştepte. „Toţi au spus că am voce frumoasă, dar că nu e suficient”, a mai spus ea.

Florin Călinescu i-a atacat dur pe cei de la Opera din Cluj, pe care i-a acuzat că angajează numai cu pile, în timp ce vocile mari lucrează ca femei de serviciu.

Florin Estefan, managerul Operei Naționale din Cluj-Napoca, spune că nu există nici o mențiune asupra instituției la care Paula Rad s-a adresat pentru o posibilă audiție.

„Numele Operei Naționale Române din Cluj-Napoca nu este deloc menționat de către concurentă ori de către un membru al juriului. Un important deziderat al conducerii instituției Operei Naționale Române din Cluj-Napoca este tocmai acela de a încuraja și de a oferi șanse de afirmare tinerilor talentați și cu real potențial în domeniul operistic. În această încercare de descoperire a tinerelor talente și din dorința unei promovări obiective, reale, lipsită de orice metodă de alegere preferențială ori imorală, instituția noastră a realizat numeroase audiții dedicate proaspeților absolvenți ai Academiilor de muzică de pretutindeni. La niciuna din aceste audiții domnișoara Paula Rad nu a fost prezentă. Audițiile menționate au fost deschise tuturor acestor aspiranți, al căror talent nu e contestat de nimeni, audiții la care domnișoara Paula Rad nu s-a prezentat și care, poate, ar fi reprezentat și pentru ea o posibilă șansă de afirmare”, a spus Estefan.

Estefan spune și despre concursul ”Românii au talent” că este dedicat ” amatorilor” și că jurații nu sunt de specialitate lirică.

”Membrii juriului de concurs «Românii au talent» nu îndeplinesc, însă, același grad de perfecționare în domeniul operistic, jurații fiind reprezentanți ai diverselor domenii sociale și culturale, însă nu de specialitate lirică, ce le-ar fi oferit avizul just al unei alegeri obiective. Tocmai din acest motiv, concursul amintit este unul dedicat în sens larg amatorilor și persoanelor ce simt o înclinație aparte spre o anumită pasiune”, a conchis Estefan.

