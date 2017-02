VIDEO Ghinionul absolventei de Conservator din Cluj care a năucit juriul de la "Românii au talent" şi lucrează ca femeie de serviciu

Persataţia tinerei a fost difuzată în emisiunea de vineri seară, iar unul dintre ccei patru juraţi ai emisiuneii, solista pop Andra a apăsat „Golden Buzz / Butonul Auriu” trimiţând concurenta direct în semifinale.

A entuziasmat pe toată lumea

Paula Rad, 28 de ani, a interpretat la preselecţiile de la Cluj ale emisiunii „Românii au talent” ediţia 2017 una din cele mai apreciate arii de operă, „O mio babbino caro”, (din opera „Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini). Juriul şi publicul din sala de spectacol au fost pur şi simplu năuciţi de vocea sa, pe unele feţe iţindu-se lacrimile.

În ropote de aplauze, cei patru juraţi s-au ridicat în picioare, iar Andra nu şi-a putut stăpâni entuziasmul: „Draga mea, dacă aşa o vrut Bunul Dumnezeu să ne vedem astăzi aici... pielea de găină mi-a rămas după ce ai cântat....”, a spus artista, înainte de a-şi îndrepta mâna spre „Butonul Auriu”, pe care l-a apăsat şi a trimis astfel concurenta direct în semifinale. „Este cel mai emoţionat moment de aici la Cluj. Ce ai putut să faci cu noi...”, a adăugat ea.

Lucrează ca femeie de serviciu

Întrebată de Andi Moisescu ce lucrează în viaţa de zi cu zi, tânăra a răspuns: „Practic cânt, sunt liber profesionist, dar nu am reuşit la Operă, ceea ce îmi doresc foarte mult, pentru că ştiu că am 11 ani de canto şi merit să am un loc”, după care a mărturisit că lucrează ca femeie de serviciu, spre stupefacţia juraţilor.

„Din nefericire, asta e, sper să poată să mi se schimbe viaţa, pentru că îmi doresc foarte mult să ajung acolo, pe scenă”, a adăugat Paula. Ea a povestit că anul trecut la Operă a fost întrebată cât este dispusă să aştepte. „Toţi au spus că am voce frumoasă, dar că nu e suficient”, a explicat ea într-o înregistrare difuzată în emisiune. „Eu cred în vise şi vreau să visez în continuare”, a conchis artista.

Juriul, intrigat de ghinionul tinerei

Omul de televiziune Florin Călinescu s-a arătat dezamăgit de faptul că tânăra nu a primit până acum o şansă de a-şi pune în valoare vocea deosebită. „Când vezi astfel de poveşti te întrebi de ce dacă ai face un scenariu de film lumea te-ar acuza că e o treabă lacrimogenă, inventată. Iată că viaţa exact aşa este. Nu ai bani, nu ai pile, nu ai bani în buzunare, ţi se ‘strâmbă’ o leacă şi gâtul şi nu ţi se dă încredere pentru vocea aceea”, a spus Călinescu.

„Ne-ai topit pe toţi. Eşti speranţa tuturor celor care n-au reuşit, ca tine, cărora viaţa li se poate schimba”, a transmis şi Mihaela Rădulescu, jurat şi ea în emisiune. „Absolventă de conservator care e femeie de serviciu, e o poveste şi despre România, despre lipsa de respect faţă de oamenii cu talent”, a continuat ea.

„Mi s-a părut că s-a făcut dreptate, momentul ei în accepţiunea mea este răzbunarea unei nedreptăţi care i s-a făcut într-o viaţă de om unui asemenea talent”, a întărit şi Andi Moisescu. „Cred că nimic nu este întâmplător. Faptul că ai venit acum la ‘Românii au talent’ poate fi începutul unei vieţi mai frumoase…”, a încheiat Andra.

Absolventă de Conservator

Paula Rad (28 de ani) are o formaţie completă de cântăreţ de operă, conform profilului ei Linkedin. Născută în Zalău, a absolvit Liceul de Artă Ioan Sima din oraş, după care a urmat începând cu 2007 cursurile de canto ale Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj, pe care le-a absolvit o în 2012. Mai mult, între 2013-2015 a făcut şi masterul la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Pe contul său din reţeaua socială amintită tânăra şi-a invitat cunoscuţii să se uite la emisiunea în care urma să fie difuzat şi momentul ei.