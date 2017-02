Fosta jurnalistă Monitorul de Cluj, Bianca Tămaş, a lansat romanul “Anuţă dragă”. Povestea de dragoste a bunicilor ei

Autoarea a hotărât să îşi lanseze romanul îmbrăcată într-un frumos costum popular primit în dar chiar de la bunica sa, eroina romanului "Anuţă dragă".

“Să scrii despre viaţa bunicilor este o idee extraordinară pe care toţi tinerii ar trebui să o aplaude. Bianca nu a făcut o transcriere a ceea ce i-a povestit bunica, a ascultat, a înregistrat şi a dezvoltat această carte plină de viaţă. Este un obicei care începe să dispară. După ce o să-i citiţi cartea, o să aveţi o surpriză plăcută. Are un farmec cu totul aparte, ea a păstrat acele expresii folosite de bunica. Bianca este o tânără care face parte dintr-o generaţie în care eu încă mai cred. Citeşte foarte mult şi lucrul acesta se vede. Nu citeşte chiar degeaba. Plânge foarte repede, iubeşte foarte repede”, a spus scriitorul Radu Ţuculescu, la lansarea cărţii.

Profesorul Biancăi, Alexandru Jurcan, prezent la lansare, a spus că a fost fascinat că “o fată atât de tânără din acest secol poate să contureze un univers din alt secol”.

Criticul literar Victor Cubleşan a declarat că prin acest roman Bianca Tămaş dovedeşte foarte multă maturitate.

“Modul în care suprinde acest sat este extraordinar. Deşi satul e un decor, el cucereşte foarte rapid şi devine personaj principal. E un roman de autor. Toată această poveste de amor este simplă în coordonatele ei, Bianca povestind cu naturaleţe despre povestea de dragoste a bunicii ei. Ajunge să scoată satul extrem de puternic deasupra personajelor. E un lucru extraordinar care-i reuşeşte autoarei. Brusc, descoperim un autor sigur pe mijloacele de exprimare. Are o capacitate formidabilă de a scoate în evidenţă detaliile. Dovedeşte foarte multă maturitate. Cartea se citeşte cu plăcere şi uşurinţă. Este o poveste simpatică care reuşeşte să te ducă în lumea satului”, a spus Cubleşan.

Bianca Tămaş, care anterior a mai publicat două volume, a povestit publicului numeros prezent la lansare, cum i-a venit ideea scrierii romanului.

“Bunica ştia că scriu o carte. I-am spus că titlul va fi «Anuţă dragă». A început să plângă. Mi-a spus că fi «Anuţă dragă» era ea pentru soţul Mihai toată viaţa. Am început eu să plâng. Bunicii mei au fost exemplul perfect de iubire adevărată. De aceea am şi ales acest titlu. Bunica mi-a spus că nimeni n-ar fi putut să pună povestea lor pe hârtie atât de frumos ca şi mine”, a spus Bianca.

„Romanul are la bază povestea de dragoste dintre bunicii mei care a fost una plină de năbădăi. Au fost mulţi factori care i-au ţinut deoparte unul de celălalt, dar până la urmă totul se termină cu bine. Cum a început povestea lor de dragoste? Un frate de-al bunicului a cunoscut-o pe bunica şi a curat-o, a peţit-o, dar bunica nu l-a plăcut şi în cele din urmă, fratele i-a zis bunicului că este o fată frumoasă, cu părul lung, harnică, poate ţie îţi iese ceva. Când bunica l-a văzut pe bunicul prima dată a zis că a fost cel mai frumos bărbat pe care l-a văzut în viaţa ei şi a fost dragoste la prima vedere. Eu locuiesc cu bunica în aceeaşi casă la Huedin şi de când eram mică îmi tot povestea despre ei. Acum câţiva ani mi-a venit ideea că este o poveste frumoasă şi că ar trebui pusă pe hârtie. Am înregistrat-o de foarte multe ori pentru că de fiecare dată îşi mai amintea alte detalii. Nu este doar povestea, apar şi alte personaje şi alte poveşti, este şi ficţiune, nu e roman biografic. Totul s-a întâmplat în decurs de trei ani. Prin intermediul cărţii doresc să promovez şi tradiţiile din zona Munţilor Apuseni, am vrut să arăt cumva şi presiunea socială din partea familiei şi a sătenilor. La bunica în sat se zicea că dacă te căsătoreşti cu altcineva din afar satului este pentru că din sat nu te vrea nimeni. Ceea ce nu era adevărat în cazul bunicii. Dacă e dragoste, e dragoste, nu contează că eşti din sat sau din afara lui. Eu cred că în continuare există presiunea socială”, a mai declarat tânăra.

La lansarea de joi a participat inclusiv bunica Biancăi, care, vizibil emoţionată, a spus că este foarte mândră că nepoate ei nu a făcut-o de râs niciodată.

Romanul costă 20 de lei şi poate fi cumpărat online sau din librării.