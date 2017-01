Soluţiile lui Emil Boc pentru traficul aglomerat: şcolile din centru să fie mutate în cartiere, eliminarea flotantului şi introducerea autobuzelor şcolare

Sunt doar câteva din soluţiile prezentate de primarul Emil Boc pentru fluidizarea traficului.

Noul an şcolar ar putea veni cu schimbări majore în ceea ce priveşte locaţia unde copiii vor studia sau modalitatea de în care elevii vor ajunge la şcolile din centru.

Primarul Emil Boc şi-a pus în cap să “cureţe” centrul oraşului de elevi şi de părinţii acestora care încurcă în fiecare zi traficul pe cele mai importante artere din oraş.

“Autobuz cu 100 de persoane stă după un părinte”

“Vedeţi că acum se circulă bine în oraş. Dacă clasele din centru ale unor licee şi şcoli nu ar fi supradimensionate, adică este o prevedere într-un ordin al Ministerului Educaţiei că oricine îşi face flotant într-o zonă centrală şi pot sta şi 50 într-un apartament îşi poate înscrie copilul la Bălcescu, la Şincai, la Bob şi a fost nevoie ca acele şcoli să-şi suplimenteze cu 6, 10, 12 clase numărul existent de elevi ca să facă faţă la cei care şi-au făcut flotant. O asemenea anomalie nu mai poate continua. Oricine vine cu un copil în centrul Clujului la Bob, la Bălcescu, în spatele lui trebuie să stea un autobuz cu 100 de oameni pentru că două persoane vin cu maşina. Pentru anul şcolar următor voi discuta foarte serios cu Inspectoratul Şcolar, cu Prefecura, cu Ministerul Educaţiei pentru a ne permite să spunem stop, oameni buni. Sunt şcoli foarte bune şi în cartier. Fetiţele mele au făcut şcoala în Zorilor. Nu putem să suplimentăm cu 10, 40 de clase şcolile din centru pentru că asta înseamnă din nou blocarea centrului Clujului în orele de dimineaţă”, a spus primarul la un post de radio local.

“Puncte de lucru” în cartiere

Primarul Emil Boc spune că a găsit două soluţii pentru decongestionarea traficului, descentralizarea în cartiere a unor clase aparţinând liceelor din centru şi introducerea autobuzului şcolar.

“Când cei mici au vacanţă se circulă suportabil în oraş. Când mii de oameni vin cu sute de copii în centrul Clujului la şcoli să-şi lase fiecare copilul cu maşina în faţa şcolii e o aglomeraţie pe care oraşul nu o mai poate suporta. Aici avem două soluţii: pe de-o parte, şcolile, Inspectoratul Şcolar, neavând un cadru legal să-i oprească pe părinţi să-şi facă în mod formal flotant în centru, nu mai aducem copiii la şcoala din centru, ci şcoala din centru, că e Şincai, că e Racoviţă, că e Bălcescu, că e Coşbuc, să-şi facă ea secţii descentralizate în cartiere. Să meargă profesorii de la liceele atât de căutate din centru în locaţii pe care le pune la dispoziţie în cartiere. Cea de-a doua soluţie la care lucrăm este să facem o analiză până la 1 februarie să vedem câţi copii din fiecare cartier vin la şcolile din centru. Apoi să stabilim să vedem dacă va putea fi implementată, să punem un autobuz, de exemplu din Mănăştur sau Gheorgheni, care să ducă copiii la ora 7.30 sau 7.15 direct la şcoala X. Toţi copiii care sunt la şcolile Coşbuc şi Şincai au autobuz din Mănăştur, din Grigorescu, Gheorgheni şi care îi duce direct la şcoală. Numai pe copii, pe nimeni altcineva. Şi atunci, părinţii nu mai trebuie să vină cu maşina, să-l ia de mânuţă şi să-l ducă în clasă, ci în faţa şcolii opreşte autobuzul, de acolo pleacă direct în clasă şi copiii sunt în siguranţă. Să încercăm să nu mai vină toată lumea cu maşina să-şi lase copilul în centru. Nu va fi uşor, va fi o muncă de convins a părinţilor să aibă încredere că autobuzul îi duce şi îi lasă în siguranţă la şcoală”, a punctat Emil Boc.

ISJ Cluj susţine eliminarea flotantului: Sunt făcute pe fals

În fiecare an, sute de părinţi clujeni folosesc acest truc pentru ca micuţii lor să înveţe la şcolile de centru: în loc să îi înscrie la unităţile de învăţământ arondate reşedinţei, oamenii îşi fac flotant în zonele din centru. Încă din 2015 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a înaintat Ministrului Educaţiei propunerea de eliminare a flotantului drept criteriu pentru înscrierea copiilor la şcoală.

"La Bălcescu, de exemplu, anul trecut au fost 8 copii din zonă, 156 cu flotant. Nu mai putem continua aşa pentru că ajungem în situaţia în care să ducem copiii de după-amiază, pentru că noi facem planul în funcţiile de spaţiile pe care le avem. Ca să fim corecţi, flotantul este făcut pe fals în marea majoritate a cazurilor; o fi doi, trei, cinci care au flotantul pe bune", a precizat Valentin Cuibus, şeful ISJ Cluj.

Şincai şi Racoviţă, clase tot în centru

Liceul Teoretic Gheorghe Şincai şi Colegiului Naţional Emil Racoviţă sunt singurele care au mutat învăţământul primar în alte locaţii decât cele iniţiale.

“Singurele două şcoli care şi-au deschis noi locaţii sunt Şincai şi Racoviţă, deschise anul trecut, învăţământul primar. Şincai, pe strada Dorobanţilor, Racoviţă pe strada Horea. Noi am mutat în noile locaţii, care sunt nişte structuri ale şcolii de bază, decât învăţământul primar care are învăţătoare. Acesta era şi scopul, să duci învăţământul primar în aşa fel încât să nu mai ţii în aceeaşi clădire şi copilul de clasa a XII-a şi copilul de clasa pregătitoare. Cu mutatul în cartiere este un pic mai complicat, în anumite zone. Nu avem locaţii. Iar ca şi număr total de copii nu se justifică să faci construcţii noi, lucrurile nu sunt aşa de simple. Am deschis acestea două şi o să mai deschidem încă una sau două structuri de învăţământ primar pentru că lumea e foarte mulţumită de cele două structuri chiar dacă iniţial au avut reţineri”, a mai spus Cuibus.

Directorul Colegiului Naţional Emil Racoviţă, Constantin Corega, spune că, dat fiind faptul că este vorba doar de învăţământul primar, cadrele didactice nu sunt nevoite să se deplaseze dintr-o locaţie în alta.

“Liceul Racoviţă nu şi-a deschis, deocamdată, clase în niciun cartier, ci învăţământul primar se desfăşoară începând cu toamna anului 2016 într-o altă clădire, într-o clădire centrală, în apropiere. Având în vedere că este vorba de învăţământul primar, nu necesită deplasarea profesorilor dintr-o locaţie în alta”, a precizat Constantin Corega, directorul Colegiului Naţional Emil Racoviţă

