Un clujean, LOVIT şi BRUSCAT de angajaţii Bazei Sportive din Gheorgheni pentru un motiv halucinant – VIDEO

Marian Graţian povesteşte că vineri, 6 ianuarie, a dorit să-şi facă o rezervare la Baza Sportivă din Gheorgheni pentru a juca popice.

“Intru pe sportul dorit, în speţă popicele, aleg ziua şi ora, dar înainte să dau «rezervă» îmi atrage ceva atenţia: «pe o pistă joacă o persoană». Sigur se referă la faptul că nu pot juca mai multe persoane simultam pe aceeaşi pistă, lucru perfect normal îmi comfirm în gând. Că doar nu o să vezi câte 3-4 persoane ce aruncă deodată bile pe aceeaşi pistă. Sau? În fine, curios din fire, caut numărul de contact”, spune clujeanul, care redă conversaţia telefonică.

- Bună ziua, doresc să îmi fac o programare online pentru popice, dar am observat o notă pe care nu am ştiut cum să o interpretez: ,,Pe o pistă joacă o persoană”. Vă rog să îmi spuneţi dacă venim…

- Păi e simplu, trebuie făcute 4 programări, de la 4 persoane, pe 4 piste separate.

- Cred că nu m-aţi înţeles, dorim să jucăm toţi 4 la aceeaşi pistă, face parte din farmec. Nu se poate să fac rezervare doar la o pistă şi să jucăm 4?

- Nu se poate. Trebuie ca fiecare jucător să facă rezervare. Dacă se întâmplă ceva pe cine tragem la răspundere?

- Păi rezervarea fiind făcută pe numele meu, evident pe mine!

- Domnule nu se poate decât cum vă spun eu.

- Şi dacă fac o rezervare la o pistă şi o să ne prezentăm 4 persoane?

- Persoana responsabilă de popice nu o să vă lase să vă jucaţi decât o persoană.

- Domnule, mi se pare absurd şi dacă vrem să jucăm 8 persoane trebuie să ocupăm toate pistele din sală? Şi dacă una nu este libera cum facem? Eu cred că nu aţi înţeles ceva bine în regulament.

- Păi dumneavoastră nu ştiţi regulile jocului de popice, fiecare jucător e pe o pistă.

“Chiar sunt curios, cum există testeri pentru programe/jocuri/etc nu se poate să devin şi eu tester pentru instituţiile publice din Cluj ? Să vad ce merge, ce nu merge etc., un fel de mystery shopper. Sunt dispus să o fac gratuit şi cu plăcere maximă”, mai spune acesta.

Bărbatul mai povesteşte că imediat după discuţia telefonică a decis să se adreseze instituţiei în scris, folosind formularul de contact, atât de pe site-ul instituţiei, cât şi pe Facebook.

“Se observă o clară diferenţă între cele două răspunsuri: în timp ce în mail mă sfătuieşte să fac rezervare pe 4 piste sau chiar 2, în răspunsul de pe Facebook îmi spune clar că sunt necesare 4 rezervări pe 4 piste fără vreo altă varianta disponibilă. Între timp, am aflat «pe surse» că răspunsul corect la întrebarea mea este: «pe o pistă pot juca grupuri de până la maxim 6 persoane». Un răspuns cât se poate de logic. Păcat că nu a venit de la cei ce sunt plătiţi din buzunarele noastre”, a mai spus Marian Graţian.

Clujeanul spune că sâmbătă a mers la baza sportivă să joace popice şi nu a fost lăsat să joace alături de prietenul său pe o singură pistă.

“Cu toate că am încercat să-i explic că am răspuns oficial primit în scris pe e-mail în care este precizată clar posibilitatea de a juca 2 persoane pe aceeaşi pista. Mai mult, după ce i-am prezentat buletinul meu pentru identificare, am încercat să aflu cum îl cheamă pe domnul acesta şi surpriză: am fost scos afară prin violenţă (lovire, împingere, bruscare) de către o persoană de la securitate. Doar pentru că am avut tupeul să-l întreb cum îl cheamă”, a mai spus clujeanul.

Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca nu au putut fi contactaţi duminică pentru un punct de vedere.

Noua bază sportivă din Gheorgheni a fost inaugurată în luna decembrie pe amplasamentul fostului cartodrom. Amplasamentul destinat sportului şi agrementului se întinde pe o suprafaţă de peste 9 hectare şi a fost realizat în urma unei investiţii de 20,2 milioane de lei fără TVA, din fonduri publice. Intrarea se va face liber, singura condiţie necesară accesului fiind crearea unui cont, fie pe internet, telefonic sau la sediul bazei sportive. Parcul sportiv este dotat, între altele, cu terenuri exterioare de mini-fotbal, tenis, baschet, pistă de atletism, parc de aventură, parc de skateboard şi cu numeroase spaţii interioare, care includ pistă de popice şi mese de ping-pong.