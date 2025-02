Reacția lui Ovidiu Sabău după ce „U” Cluj a revenit în fotoliul de lider al SuperLigii: „Sunt lideri în teren prin ceea ce fac”

Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Oțelul Galați, scor 1-0, din cadrul etapei cu numărul 28 din SuperLigă. Reacția lui Ovidiu Sabău.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: Paul GHEORGHECI - monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Oțelul Galați, scor 1-0, din cadrul etapei cu numărul 28 din SuperLigă și a revenit pe primul loc în clasament.

Unicul gol al meciului a fost înscris de slovacul Andrej Fabry, aflat la debutul pentru „U” Cluj. Fabry a marcat din centrarea lui Alexandru Chipciu.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, i-a felicitat pe jucători și a discutat despre golul înscris de Fabry, dar și despre rolul esențial al celor doi lideri, Alex Chipciu și Dan Nistor.

„Am jucat destul de bine, foarte maturi ca echipă în prima repriză. Am avut ocazii puține, dar am reușit să înscriem. Am cedat puțin fizic în atac. Fabry nu are ritm, dar are calitate.

A avut mici lovituri, o lună de zile a făcut puține antrenamente, dar mă bucur foarte mult pentru el. Ca jucător nou venit, ai nevoie de realizări, să te integrezi și să fii acceptat de grup.

I-am felicitat pentru că au făcut iarăși un joc excepțional. Și Alex, și Dan sunt lideri în teren prin ceea ce fac. Sunt ca niște antrenori în teren, au personalitate, joacă pentru echipă, ei sunt de atâta timp la echipă și se simte calitatea lor.

Ne-am propus niște obiective. Vreau să devenim o echipă mult mai puternică, să ne gândim de ce nu la o clasare în primele trei sau chiar la titlu, de ce să nu ne gândim”, a declarat Ovidiu Sabău, la finalul partidei.

