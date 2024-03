10 ani de Peditel. Gală aniversară în cadru festiv, cu lacrimi, emoții și bucurie.

Serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel a sărbătorit 10 ani de la înființare, în cadrul unei gale aniversare, în cadrul căreia susținătorii proiectului au fost premiați.

10 ani de Peditel. Gală aniversară în cadru festiv, cu lacrimi, emoții și bucurie. FOTO: Diana CÎMPEAN/ redactia@monitorulcj.ro

„Oamenii de bine” ai Peditel, de la voluntari, la sponsori și parteneri, au fost premiați miercuri seară, în cadrul unei gale aniversare organizate la împlinirea a 10 ani de la lansarea proiectului. Zeci de persoane au sărbătorit, împreună, succesul Peditel, serviciu gratuit de telemedicină pediatrică fondat la Cluj.

Evenimentul a reunit personalități din diverse domenii, care de-a lungul celor 10 ani au fost implicați în susținerea, promovarea și dezvoltarea proiectului Peditel. Într-un deceniu de activitate, medicii Peditel au oferit sprijin și sfaturi medicale pentru circa 750.000 de copii aflați în momente de suferință.

„Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la o gală care își dorește să se revanșeze prin recunoștință. Fericirea e reală atunci când e împărtășită. Așa e și recunoștința, în această seară. (...) Sunt unul dintre părinții care, acum nouă ani, suna la Peditel. E normal, orice părinte din Cluj suna. (...) După 10 ani, cred că cel mai important număr sunt cei aproape 750.000 de copii care au primit asistență prin Peditel. Sunt peste 6.000 de donatori, 200 de companii care au adus Peditelul unde este astăzi”, a arătat Bogdan Rădulescu, gazda evenimentului.

În cadrul evenimentului, a avut loc o ceremonie de premiere a echipei medicale, sponsorilor, partenerilor, colaboratorilor, partenerilor media și voluntarilor Peditel.

„Vă mulțumesc, țin foarte mult la acest proiect. Le-am spus mai multor prieteni că sunt aici și m-au întrebat ei cum să ajute. Sper să afle cât mai multă lume de acest proiect, mi se pare extraordinar ce ați realizat”, a spus Irina Margareta Nistor, ambasador Peditel.

Ceremonia a fost urmată de un moment artistic susținut de Asociația Culturală Alexandru Fărcaș și de o licitație caritabilă.

„În primul rând, vă mulțumesc că ați ales această seară să o petreceți împreună cu noi. Cred că Peditel nu este despre noi, cei care suntem foarte puțini, în zona administrativă a Peditel, ci este despre voi, despre toți oamenii de bine, care de-a lungul celor 10 ani de Peditel au fost aproape de noi și ne-au ajutat să mergem mai departe. În general, nu vorbim, mai ales la asemenea evenimente importante, despre cât este de greu. Trebuie să vorbim frumos despre câte realizări am avut, despre câte cifre minunate au fost sau câți copii am ajutat. În seara asta vreau să vă aduc aminte că rolul Peditel este să ajute în cel mai vulnerabil moment pe care îl are o familie – un copil bolnav. Fiecare părinte, atunci când copilul este bolnav, își dorește ca el să sufere, și nu copilul. Rolul de a ne trece peste acest moment îl au medicii Peditel și vă mulțumesc că sunteți de 10 ani împreună cu noi. Cred că este cea mai empatică, profesionistă, calmă și caldă echipă medicală care există în România și care a schimbat conceptul a ceea ce înseamnă să faci telemedicină”, a spus Cristina Grigore, co-fondator Peditel.

10 ani de Peditel, în cifre

În cei 10 ani de activitate neîntreruptă, medicii PEDITEL au răspuns apelurilor a aproape 750.000 de familii, au liniștit părinții, au ajutat copiii și au scăzut din presiunea asupra unităților de primiri urgențe din peste 6000 de localități din România și alte 26 de țări.

Numărul de minute de sfătuire gratuită din acești 10 ani depășește 3 milioane, iar valoarea estimativă a serviciilor oferite se ridică la 6 milioane de lei, în care nu sunt incluse și orele de voluntariat.

Principalele probleme medicale pentru care părinții apelează la serviciul de telemedicină sunt: febră, în proporție de 27%, răceală (10%), diaree și vărsături (7-8%) și tuse (6%).

Între 71-79% dintre solicitări se finalizează cu sfaturi medicale aplicabile acasă în deplină siguranță, iar pentru sub 10% s-a recomandat apelarea serviciului unic 112.

Județele cu cei mai mulți apelați au fost: Cluj (35%), București + Ilfov (peste 30%), Prahova (peste 7%), Iași (peste 6%), Constanța (peste 5%). De asemenea, părinții din Diaspora au reprezentat 3-5% din totalul solicitărilor.

Medicii PEDITEL au ajutat părinții din peste 6.000 localități (orașe, comune, sate, cătune din România) și peste 27 de țări (5% din solicitări au fost preluate din Diaspora - 27 de țări, printre care: Marea Britanie, Germania, Austria, Cehia, Ungaria, Elveția, Spania, Olanda, Luxemburg, Belgia, Franța, Canada, Australia, Emiratele Arabe Unite, Danemarca, Suedia, Norvegia, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă s.a.m.d.

