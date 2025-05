Prima demisie după eșecul alegerilor. Elena Lasconi și-a dat demisia din funcția de președintă a USR

Elena Lasconi și-a anunțat, luni dimineața, demisia din funcția de președinte al Uniunii Salvați România (USR).

Elena Lasconi și-a anunțat, luni dimineața, demisia din funcția de președinte al Uniunii Salvați România (USR)| Foto: monitorulcj.ro

Elena Lasconi și-a anunțat, luni dimineața, demisia din funcția de președinte al Uniunii Salvați România (USR).

Potrivit unui comunicat de presă, decizia vine „în urma unei perioade marcate de provocări politice și personale, iar gestul a fost asumat cu responsabilitate și încredere în viitorul USR și al României”.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine (…) Am făcut, spun eu, tot ceea ce era corect pentru un om care și-a dorit ca USR să fie total altceva decât vechea clasă politică. Am luptat cu toată puterea mea cu un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem”, a declarat Elena Lasconi.

Chiar dacă se retrage din funcția de conducere, Elena Lasconi anunță că va rămâne activă în viața publică și în efortul de schimbare a clasei politice vechi și dedicată serviciului public.

„Vă puteți baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranța, și sper că o aveți și voi, că împreună vom reuși să dăm țării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupție”, a încheiat Elena Lasconi.

În urma alegerilor prezidențiale, George Simion și Nicușor Dan vor merge în turul II. Elena Lasconi a obținut doar 2,68% din voturi și anume 252.708 de alegători.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: