Scandal la Primăria Timișoara! Zeci de angajați concediați au revenit la serviciu după o decizie a instanței, dar nu au fost lăsați să intre în clădire.

Tensiuni la Primăria Timișoara, unde zeci de angajați disponibilizați au încercat să își reia activitatea după ce au obținut în instanță suspendarea deciziilor de concediere.

Tensiuni la Primăria Timișoara, unde zeci de angajați disponibilizați au încercat să își reia activitatea după ce au obținut în instanță suspendarea deciziilor de concediere. | Foto: Facebook Primăria Timișoara

Mai mulți foști angajați ai Primăriei Timișoara au mers joi la sediul instituției pentru a-și relua activitatea, după ce instanța a suspendat deciziile prin care fuseseră concediați.

Situația a degenerat în scandal, oamenii reclamând că nu li s-a permis accesul în clădire, conform Digi.24.ro.

Angajați concediați, blocați la intrarea în Primăria Timișoara

Este vorba despre 95 de persoane disponibilizate în urma măsurilor de reorganizare și reducere a cheltuielilor din administrația locală.

Acestea au contestat în instanță deciziile de concediere și au obținut suspendarea lor, hotărâre care produce efecte imediat, chiar dacă nu este definitivă.

Printre cei care au câștigat în instanță se numără foști angajați ai Poliției Locale, Direcției Fiscale, ai aparatului de specialitate al primarului și ai altor servicii din cadrul Primăriei Timișoara.

Angajații au solicitat intervenția Poliției

Cu hotărârile judecătorești asupra lor, mai mulți angajați s-au prezentat la serviciu, însă susțin că au fost opriți la intrarea în sediul Primăriei. În urma refuzului de a fi primiți în instituție, aceștia au cerut sprijinul Poliției, însă situația nu s-a schimbat, iar accesul în clădire a rămas blocat.

Reprezentanții administrației locale au transmis că decizia instanței nu este definitivă și că va fi atacată cu recurs. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, conflictul dintre angajați și Primărie urmează să fie tranșat în continuare în instanță.

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