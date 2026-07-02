Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului academician Ion Boldea, profesor la Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a conferit titlul de Doctor Honoris Causa academicianului prof. dr. ing. Ion Boldea, profesor la Universitatea Politehnica Timișoara, în cadrul unei ceremonii festive desfășurate joi, 2 iulie 2026, în Aula „Alexandru Domșa” UTCN.

Înalta distincție reprezintă o recunoaștere a unei cariere excepționale, dedicate cercetării științifice, educației inginerești și promovării excelenței academice. Prin activitatea sa, prof. dr. ing. Ion Boldea a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea unui domeniu fundamental al tehnicii moderne – mașinile electrice, acționările electrice și conversia energiei, devenind un reper internațional al ingineriei electrice și un reprezentant de prestigiu al școlii românești de electrotehnică.

Ceremonia de decernare a reunit reprezentanți ai conducerii universității, membri ai Senatului UTCN, cadre didactice, cercetători și membri ai comunității academice.

Prezent la eveniment, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Țopa, a menționat: „Numele academicianului Ion Boldea a fost pentru mine mereu unul cu o rezonanță aparte. Din acest motiv, mă simt extrem de onorat că-i putem conferi, în numele universității noastre, cea mai înaltă distincție academică. Domnule academician, vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în domeniul ingineriei electrice, cu toate aspectele sale, și pentru ceea ce continuați să faceți”.

Academician prof. dr. ing. Dorel Banabic a evidențiat, în discursul Laudatio, contribuțiile științifice remarcabile ale prof. dr. ing. Ion Boldea, impactul internațional al activității sale și rolul său de profesor și mentor.

„Prin întreaga sa activitate, profesorul Ion Boldea a demonstrat că adevărata performanță nu constă doar în acumularea de rezultate științifice remarcabile, ci și în capacitatea de a inspira, de a forma oameni și de a construi instituții. Opera sa reprezintă un model pentru cercetătorii și studenții de astăzi, iar moștenirea sa intelectuală va continua să influențeze dezvoltarea ingineriei electrice pentru multe generații”, a subliniat academician prof. dr. ing. Dorel Banabic în discursul său.

Academician prof. dr. ing. Ion Boldea a absolvit Universitatea Politehnica Timișoara ca șef de promoție, instituție în cadrul căreia a parcurs ulterior toate treptele carierei universitare, de la asistent la profesor. A obținut titlul de doctor în anul 1973, fiind, la acea vreme, cel mai tânăr doctor inginer din România. De-a lungul a peste cinci decenii, a format generații de ingineri, cercetători și cadre universitare, cărora le-a insuflat nu doar rigoarea științifică a profesiei, ci și pasiunea pentru cunoaștere și respectul pentru valorile autentice ale școlii românești de inginerie.

Activitatea sa științifică este consacrată domeniului mașinilor și acționărilor electrice rotative, liniare și MAGLEV, precum și sistemelor de reglaj electronic digital de putere, cu aplicații în industrie, transporturi și energetică.

În alocuțiunea sa, academicianul Ion Boldea și-a exprimat recunoștința pentru distincția acordată: „Mii de mulțumiri pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, celor care m-au propus și m-au susținut, dar și dumneavoastră, celor de față, pentru timpul acordat, care este cadoul suprem. Nu poți să dai altcuiva nimic mai valoros decât timpul, pentru că este ireversibil.”

De-a lungul carierei, academicianul Ion Boldea a desfășurat stagii de cercetare și activități didactice la universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Danemarca, Italia și Coreea de Sud. De asemenea, a colaborat, în calitate de consultant de specialitate și profesor, cu universități, centre de cercetare și companii internaționale din domeniul ingineriei și al tehnologiilor energetice.

Prestigiul său științific este confirmat de numeroase distincții și recunoașteri naționale și internaționale. Este IEEE Fellow, membru titular al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Tehnice din România și al Academiei Europene de Arte și Științe din Salzburg. În anul 2015 i-a fost acordat Premiul „Tesla” al IEEE, fiind primul inginer din Europa de Est care a primit această distincție.

Academicianul Ion Boldea este autor principal sau coautor al 26 de cărți publicate de edituri internaționale de prestigiu, precum Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis și CRC Press, precum și al unui număr important de lucrări științifice și brevete cu aplicabilitate industrială. Lucrările sale sunt utilizate ca referințe academice în universități și centre de cercetare din întreaga lume.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului academician prof. dr. ing. Ion Boldea reprezintă recunoașterea unei personalități care, prin excelență, profesionalism, integritate și spirit inovator, a contribuit la progresul științei și la afirmarea școlii românești de inginerie la nivel internațional.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului academician prof. dr. ing. Ion Boldea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca onorează o personalitate de referință a ingineriei românești, a cărei activitate științifică și academică a contribuit semnificativ la dezvoltarea domeniului și la consolidarea prestigiului școlii românești de inginerie pe plan internațional.