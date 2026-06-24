Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. José Alfonso Antonino Daviu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a conferit titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. José Alfonso Antonino Daviu, din cadrul Universității Politehnice din Valencia, Regatul Spaniei, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate miercuri, 24 iunie 2026, în Aula Tertea de pe str. George Barițiu nr. 25.

Înalta distincție acordată profesorului Antonino Daviu reprezintă o recunoaștere a contribuțiilor sale remarcabile aduse la dezvoltarea științei și educației inginerești, precum și a strânsei colaborări cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ceremonia de decernare a avut loc în prezența conducerii UTCN, a membrilor Senatului și a membrilor comunității academice.

În cadrul evenimentului, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Vasile Țopa, a menționat în discursul său: „Reputația profesorului Daviu nu are nevoie de nicio prezentare. Numele său este rostit cu admirație în întreaga lume a ingineriei electrice – și pe bună dreptate. Este recunoscut la nivel global ca fiind printre primii care au adus analiza avansată timp-frecvență și tehnicile wavelet în centrul ingineriei electrice, deschizând noi căi de a vedea și de a înțelege mașinile. Prin aplicarea acestor metode remarcabile în colaborare cu giganți industriali precum Siemens și General Electric, a realizat ceea ce visează orice inginer adevărat: a transformat teoria complexă în soluții pentru probleme reale, făcând detectabile defecte care anterior rămâneau invizibile.”

Discursul Laudatio, susținut de prof. dr. ing. Claudia Steluța Marțiș, a subliniat excelența științifică, impactul internațional, rolul de mentor și colaborarea academică de durată dintre profesorul Antonino Daviu și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

„Prin întreaga sa activitate, profesorul José Alfonso Antonino Daviu ilustrează exemplar valorile fundamentale ale universității moderne: excelență academică, creativitate științifică, responsabilitate socială și deschidere internațională. Este un cercetător care a schimbat un domeniu de specialitate, un profesor care a format generații de specialiști și un ambasador al cooperării academice internaționale”, a menționat prof. dr. ing. Claudia Steluța Marțiș.

Profesorul Antonino Daviu este recunoscut la nivel internațional drept unul dintre specialiștii de referință în domeniul monitorizării stării de funcționare și al diagnosticului defectelor motoarelor electrice. Activitatea sa de cercetare a contribuit decisiv la dezvoltarea unor metode inovatoare de diagnostic bazate pe analiza avansată a semnalelor electrice și pe tehnici moderne de procesare timp-frecvență, cu aplicații directe în industrie.

În alocuțiunea sa, prof. univ. dr. José Alfonso Antonino Daviu a adăugat: „Această recunoaștere este profund semnificativă pentru mine, având în vedere reputația acestei instituții și personalitățile remarcabile care au primit această prestigioasă distincție înaintea mea”. Totodată, referindu-se la importanța echipelor de cercetare și a colaborării academice, a completat: „După 30 de ani, am consolidat o traiectorie, un grup puternic, o echipă multidisciplinară de cercetători străluciți, care contribuie, ajută și inovează.”

Născut în anul 1976 la Valencia, prof. univ. dr. José Alfonso Antonino Daviu și-a început formarea academică în cadrul Universității Politehnice din Valencia, unde a absolvit studiile de inginerie industrială, cu specializare în ingineria electrică. Ulterior, și-a completat pregătirea prin obținerea titlului de doctor în domeniul ingineriei electrice, cu o teză care a deschis direcții noi în diagnosticul defectelor electromecanice ale motoarelor electrice. Lucrarea a fost recompensată cu Premiul Extraordinar pentru cea mai bună teză doctorală a Universității Politehnice din Valencia.

Prof. Antonino Daviu a urmat ulterior studiile superioare de administrare a afacerilor la Universitatea din Valencia, unde a fost distins cu premiul pentru cea mai bună performanță academică, precum și cu prestigiosul premiu „International Finances – Banco Santander Chair”.

După o experiență profesională valoroasă acumulată în cadrul IBM Global Services, unde a participat la proiecte internaționale de consultanță și de integrare a sistemelor informatice, prof. univ. dr. José Alfonso Antonino Daviu a ales să își dedice întreaga activitate mediului universitar și cercetării științifice. Activitatea sa de cercetare s-a concretizat în publicarea a peste 350 de lucrări științifice, dintre care 142 de articole în reviste indexate JCR, fapt care i-a conferit una dintre cele mai mari vizibilități științifice din domeniul ingineriei electrice și electronice din Spania.

Astăzi este profesor universitar titular în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică al Universității Politehnice din Valencia, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior tehnic din Europa. Valoarea activității sale este confirmată de numeroasele colaborări și stagii de cercetare desfășurate în instituții de elită, precum Aalto University din Finlanda, Michigan State University din Statele Unite ale Americii, Korea University din Seul, precum și Université Claude Bernard Lyon 1 din Franța.

Pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și pentru comunitatea academică a Facultății de Inginerie Electrică, profesorul José Alfonso Antonino Daviu reprezintă un susținător constant al dezvoltării cercetării și un colaborator academic de prestigiu al școlii de mașini și acționări electrice. Colaborarea dintre profesorul Antonino Daviu și colectivul Departamentului de Mașini și Acționări Electrice s-a construit în timp, prin proiecte de cercetare, schimburi academice, participări comune la conferințe internaționale și prin dezvoltarea unor direcții de cercetare complementare în domeniul mașinilor electrice, al monitorizării condiției și al mentenanței predictive. Un rezultat important al acestei colaborări îl reprezintă participarea comună la proiectul european DiTArtIS (Digital Transformation and Artificial Intelligence for Sustainable Electromechanical Systems), finanțat prin programul Horizon Europe.

Distincția acordată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca profesorului Antonino Daviu onorează nu doar o carieră științifică remarcabilă, ci și o relație academică solidă, construită printr-o viziune comună asupra viitorului ingineriei.